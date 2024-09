Orsi y Cosse presentaron en Colonia las prioridades de gobierno para el FA

Elecciones 2024

Montevideo Portal

El candidato a presidente del Frente Amplio, Yamandú Orsi, presentó desde el departamento de Colonia las principales propuestas de la fuerza política en caso de llegar a ser gobierno.

En primer término, la candidata a vicepresidenta, Carolina Cosse, hizo uso de la palabra y habló del “proyecto humanista con las personas en su centro” a ser presentado por el Frente Amplio. Cosse categorizó el programa del FA en “tres esferas de acción a tener en cuenta”: el cuidado, el crecimiento y la vida en comunidad.

De acuerdo con la esfera de cuidado, la mandataria explicó que “si las personas están en el centro, tengo lo que se tiene que priorizar es el cuidado que requieren”.

“Estamos en un país donde cada 1000 hogares, 140 viven con necesidades alimentarias”, añadió.

Respecto a la segunda esfera de acción, el crecimiento económico, la exintendenta de Montevideo también se refirió a la necesidad de lograr que la economía crezca para tener una mejor distribución de la riqueza.

“Tenemos que crecer porque el panorama es cambiante. Tenemos que ser robustos y tener una economía en función de las personas, y no que las personas estén en función de la economía”, exclamó Cosse, quien además adjudicó a esta explicación la idea de “crecimiento con distribución para disminuir igualdad”.

Por último, la candidata a vicepresidenta habló de la vida en comunidad como una esfera destinada a “gente que está muy atrás”. “Tenemos que ser conscientes, tener en el alma la necesidad de vivir en comunidad. Si no somos conscientes de eso, si estamos distraídos, se nos viene la avalancha de la violencia, la avalancha del narcotráfico”, desarrolló.

La exintendenta de Montevideo sostuvo que en octubre “hay que votar para que Uruguay tenga un rumbo claro de equidad, transparencia y honestidad”. “No podemos dar por perdidos a ninguno de nuestros gurises. No hacemos promesas, pero hoy acá voy a hacer una: yo les prometo que vamos a trabajar mucho para que nadie quede atrás”, concluyó Cosse.

Al tener sedido el escenario, Yamandú Orsi comenzó su discurso con una valoración de que “el Uruguay no está bien” y “está a la deriva sin un horizonte de esperanza”. el frenteamplista hizo hincapié en que sus propuestas tratan de un Uruguay “más solidario y más productivo” y aseguró que no viene a “prometer nada que no se pueda cumplir”.

Respecto a las prioridades del FA, Orsi, al igual que Cosse, distinguió tres ejes: un eje “material de economía nacional” y otros de “protección social” y seguridad.

Sobre la economía nacional, el mandatario estresó que se “dejen de mirar las tablas de Excel y se entienda que hay gente que no la está pasando bien”, y propuso rediseñar la estructura de incentivos fiscales para un nuevo esquema tributario mundial y “que las empresas multinacionales instaladas en Uruguay paguen aquí y no en sus casas matrices”, con mención a proyectos de parques digitales y protección de recursos naturales para la producción.

Estas son algunas de mis prioridades para gobernar Uruguay en materia económica, social y de seguridad.



URUGUAY CRECE



1/20 pic.twitter.com/55mLCJMm39 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) September 16, 2024

De acuerdo con la protección social, el candidato a presidente especificó sobre un “foco especial” en la infancia y criticó que “el estado no está cuidando a su gente”. Dentro de dicho eje, Orsi propuso duplicar la cobertura de niños y niñas en jardines y escuelas de tiempo completo o extendido, al igual que multiplicar becas estudaintiles en enseñanza media y extender subsidios como el de maternidad en casos de mujeres trabajadoras independientes y titulares de micro, mediana y pequeñas empresas (MiPyMe).

URUGUAY TE CUIDA



Es honesto reconocer que hoy el Estado no está cuidando a su gente y hay un Uruguay en el que muy pocos festejan y muchos sufren. Es así de simple



1/14 pic.twitter.com/dnZQGE6kp9 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) September 16, 2024

El tercer eje, con propuestas en torno al tema de seguridad, el candidato de la oposición justificó sus propuestas bajo el fin de enfrentar al crimen organizado. Entre las propuestas enumeradas en este eje, destacó la creación de un “Sistema integral de lucha contra el crimen organizado y narcotráfico”, aumentar la cantidad de cámaras y dispositivos de videovigilancia a 20.000 unidades y la implementación de un plan “Más Barrio” para el control del crimen organizado en el territorio.

URUGUAY SEGURO



Hay que poner a la seguridad por encima de las disputas. La seguridad es un derecho humano y por tanto hay que actuar con urgencia pic.twitter.com/leRts6hZ7w — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) September 16, 2024

Montevideo Portal