Orsi viaja a Europa por reunión con el papa y aniversario de FAO: ¿qué dijo en la previa?

El presidente de la República, Yamandú Orsi, viaja este miércoles por la mañana rumbo a Europa para participar de diversas actividades y encuentros, entre ellos una reunión con el papa León XIV en el Vaticano.
El mandatario aseguró que su intención es hablar sobre “la paz”, su visión sobre los conflictos internacionales que se están dando actualmente y aseguró que también va a plantearle que analice una visita a Uruguay en el corto plazo.
En primera instancia, Orsi pasará por Bruselas. Durante su estadía en Italia, va a participar del evento por el aniversario número 80 de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que se celebra el 16 de octubre y coincide con el Día Mundial de la Alimentación.
Según informó Telemundo (Canal 12) en base a fuentes de Cancillería, va a ser “el único mandatario de América Latina que hablará acerca de la problemática de la seguridad alimentaria”.
Previo a su reunión con el sumo pontífice, Orsi también tiene planificado un encuentro con el presidente de Italia, Sergio Mattarella.
En rueda de prensa este martes, fue consultado sobre la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y dijo que en su viaje no va a tener “mucho contacto” sobre ese tema.
“Voy directamente a la FAO en un día muy especial para ellos. Ahí nos entrevistaremos con alguna autoridad de Roma y, al otro día, con el papa; no más que eso. Esto es de dos días y volvemos; no vamos a tener más contactos que eso”, afirmó.
