Orsi tras frase de Alberto Fernández sobre agua en Montevideo: “Un disparate, le erró feo”

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este lunes del lanzamiento de la Lista 929 de Espacio Amplio, sector que apoya su precandidatura presidencial de cara a las elecciones internas de 2024.

En rueda de prensa, el jerarca canario fue consultado por las declaraciones realizadas este domingo por el presidente argentino, Alberto Fernández, quien afirmó durante una conferencia de prensa que “en Montevideo abren las canillas y el agua no sale”. Orsi calificó las declaraciones de Fernández como “un disparate”.

“Un disparate, le erró feo. Después el presidente nuestro ya lo aclaró, pero hay que rescatar que es buena cosa que los países vecinos nos ofrezcan ayuda. Es lo que hay que valorar. Igual, creo que no es lo más importante lo que dijo el presidente argentino o lo que yo pueda opinar sobre lo que dijo”, puntualizó el jerarca.

En esta línea, Orsi agregó que “el problema sigue siendo el mismo”, que la gente tiene que “seguir pagando el agua mineral y los calefones se rompen”.

“Es necesario atender temas muy urgentes cuando las perspectivas del clima no son tan alentadoras como pensábamos. No deberíamos perder ni un minuto, ni neuronas ni energía, en pensar en otra cosa que no sean resolver esta crisis”, apuntó.

Además, el intendente canario se mostró de acuerdo con lo expresado por el expresidente José Mujica la semana pasada sobre que la responsabilidad de la crisis era compartida por los distintos gobiernos, pero “eso no lo que quita la responsabilidad fundamental a las actuales autoridades”.

“Lo peor que podemos hacer es sacarnos de arriba la responsabilidad. Hubo una realidad que no vimos venir, aunque algunos actores sí la vieron. Pero hoy no podemos perder el tiempo en otra cosa que no sea salir del paso en este período, que va a ser más largo de lo que supuso”, afirmó.

En otro orden, Orsi se manifestó acerca de la potencial competencia interna que puede haber dentro del propio Frente Amplio (FA) para el 2024, en la que puede competir con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, entre otros posibles candidatos como Mario Bergara y Andrés Lima.

“El FA viene en actividad permanente, recorriendo el país con todos sus actores. Sobre las candidaturas, no creo que haya mucho misterio, los nombres ya están sobre la mesa. Esperaremos a que se cumplan las instancias del Congreso y el Plenario. Las opciones que hoy el FA está presentando a la ciudadanía cuentan con un respaldo interesante”, resumió.

