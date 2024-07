Orsi tras elecciones en Venezuela: “El resultado no podía ser otro: sospechado”

Política

Luego de que el Frente Amplio emitiera un comunicado sobre las elecciones en Venezuela, el candidato a presidente por la coalición de izquierda, Yamandú Orsi, también se expresó en la red social X (Twitter al respecto y puso en duda la victoria de Nicolás Maduro.

“Cuando un gobierno no ofrece las garantías suficientes. Cuando de antemano se dice: ‘Si no gano, es fraude’. Cuando Brasil decide no enviar observadores. El resultado no podía ser otro: sospechado. La democracia se basa en transparencia. También en la confianza”, escribió el dirigente político.

La declaración de Orsi fue apoyada por el jefe de campaña del candidato, el senador Alejandro Pacha Sánchez.

“Bien Yamandú, firme y claro”, exclamó Sánchez.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del FA en un breve comunicado saludó que “la electoral transcurrió en paz, demostrando el comportamiento cívico y pacífico del pueblo venezolano, fundamentales para el fortalecimiento democrático”.

“[El FA] espera la publicación, por parte del Consejo Nacional Electoral, de la totalidad de las actas con los datos desglosados por mesa electoral, elemento fundamental para la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados de la elección. También está atento a los informes de los observadores del Centro Carter y el Panel de Especialistas de ONU. Reafirma que, una vez cumplidas las condiciones anteriores, los resultados deben ser respetados por todos los candidatos y por la comunidad internacional”, manifestó la coalición de izquierda.

