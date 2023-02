Orsi sobre su precandidatura: “Estoy concentrado 90% en la gestión y 10% en la política”

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este miércoles de la firma de un comodato entre la Federación Uruguaya de Básquetbol y la comuna canaria, que cederá un predio de 4.000 metros cuadrados para la construcción para la construcción de un Centro de Entrenamiento.

En rueda de prensa, Orsi fue consultado por el la situación judicial de Gustavo Leal, luego de que pasara a ser indagado por la fiscal Gabriela Fossati tras visitar a los padres del exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano.

“Se va a aclarar a medida que los pasos judiciales se vayan cumpliendo. En este país conversamos todos con todos, anda a saber las conversaciones que ni nos enteramos que existen”, se limitó a responder el intendente, tras ser consultado si creía que Leal se había equivocado.

El intendente canario también fue cuestionado por una denuncia realizada por el diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté, vinculada a una serie de presuntas “irregularidades económicas” detectadas en la Intendencia de Canelones, específicamente en recursos que llegan a la comuna por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Según relató Lereté, la mesa detectó que no existen controles por parte de la intendencia en obras de caminería rural y que se utilizan “la mitad” de los materiales que se necesitan para el trabajo de las refacciones.

En respuesta, Orsi apuntó: “Pocas veces opinó sobre lo que dice Lereté. No me corresponde y no aporta nada. Es un tema permanente y recurrente. Dejemos que todo transcurra y se investigue. Para eso están los legisladores. Tendría que estar hablando todo lo días de lo mismo”.

El jerarca dijo sobre la denuncia puntual que “está todo aclarado, pero es lo mismo”, consignó Telemundo. “Por más que yo aclare va a pasar lo mismo”, agregó

Sobre su potencial precandidatura presidencial por el Frente Amplio, Orsi señaló que todavía no se ve preparado para encarar una campaña electoral de cara a las internas de junio de 2024.

“Uno se va preparando para los desafíos que se vienen. Hoy estoy concentrado en la gestión de la Intendencia 100%. O 90% y el otro 10% se lo dedicó a la política. Hace años dije que uno tenía que aprontarse. En ese proceso estoy. Falta, falta”, afirmó.

El congreso del Frente Amplio para definir las precandidaturas presidenciales tendrá lugar en diciembre de este año.

