Orsi sobre seguridad por asesinatos en Maracaná: “Hay que dejar de banalizar la discusión”

El precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, que lidera las encuestas a la interna del partido, se refirió este viernes a la inseguridad como tema general, a partir también del cuádruple homicidio ocurrido en la madrugada en el Barrio Maracaná.

El exintendente canario manifestó que “algo cambió de unos años a esta parte”.

“El tema es si lo agarramos y analizamos en serio o seguimos banalizando la discusión. Cuando digo banalizar la discusión me refiero a llevarlo solo al terreno de ‘yo los hago bien, vos lo hacés mal’. Yo mejoré un 32,5% y vos empeoraste un 4,3%. En ese ring ranga [sic] se nos va la vida”, dijo el dirigente.

En esta línea, planteó “sentarse a hablar en serio para tratar de blindar la discusión banal”.

“Sentarnos por lo menos a plantearnos un par de cosas comunes. Tres cosas que sean comunes, pero por lo menos aceptar entre todos que el crimen y el delito cambió. No podemos seguir pensando en la misma forma de hacer las cosas o seguirle echando la culpa a [Eduardo] Bonomi. Ya está”, desarrolló el precandidato.

Y cuestionó: “Yo no caigo en la misma. No echó la culpa a [Nicolás] Martinelli. Es un tema que hay que tomar con la seriedad que implica una política de Estado. Nos cuesta mucho. Cuando la gente sufre no podemos partidizar una discusión de este tipo. El que se cree dueño de la verdad acá marcha”.

Las declaraciones del frenteamplista se dieron en el marco de un acto en Canelones, luego de que se diera en la noche de este jueves se diera un cuádruple homicidio en el barrio Maracaná.

