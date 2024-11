Elecciones 2024

Orsi sobre plebiscito de Pit-Cnt: “En este país no es todo o nada, no es blanco o negro”

El candidato a presidente del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, se refirió este viernes al plebiscito de reforma de la seguridad social impulsado por el Pit-Cnt, que no fue aprobado tras solo recibir el apoyo del 40% de los votantes.

“En este país no es todo o nada, no es blanco o negro. Hay cosas del funcionamiento de las jubilaciones que deberíamos corregir. Uno no se puede cerrar a la banda”, dijo en rueda de prensa tras reunirse con la Asociación Nacional de Productores de Leche.

El candidato fue consultado a propósito de los dichos de Gabriel Oddone, anunciado como eventual ministro de Economía si el FA llega al gobierno, quien dijo que el resultado de la consulta popular es “un mandato que el próximo gobierno va a recibir”.

“Por supuesto el veredicto de la ciudadanía fue clarísimo”, afirmó Orsi.

En ese sentido, el candidato mencionó el plebiscito de allanamientos nocturnos, que tampoco fue aprobado. “Yo no lo voté”, pero “la democracia no es blanco o negro, es la buena articulación de las distintas propuestas”, dijo. “Cuando el ciudadano lauda, lauda”, aclaró.

Acerca del próximo debate que deberá tener contra Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional, el exintendente de Canelones no expresó preferencia por la fecha: “Cuando tenga que ser”.

Sobre si es una instancia “útil” de cara a la campaña electoral, respondió: “Yo creo que sí, claro que sí”.

“Si bien es útil, yo no voy a dejar de hacer todo lo que tengo que hacer para prepararme para el debate”, contrastó.

En cuanto a la reunión con el gremio de productores lácteos, Orsi resaltó “potenciar Uruguay XXI”, que cree “que se ha desinflado un poquito”, así como “incorporar al sector privado con un papel más activo en Uruguay XXI”.

Por “problemas con aranceles o falta de competitividad”, planteó como objetivo “buscar producto a producto o mano a mano con algunos países la posibilidad de, mientras los TLC [tratados de libre comercio] no se concretan, poder conseguir mejores precios”.

“A la hora de vender productos uruguayos hay que ir con quien sea, eso lo tengo clarísimo”, sostuvo el candidato.

Además, en referencia al TLC con China, sostuvo que “hay que seguir”. “Hay que seguir en el marco de un acuerdo regional que nos permita articular con el resto. Cuanto más nos permita en Mercosur articular pico a pico con los países, mejor”, aseguró.

