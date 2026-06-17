Orsi sobre plan Más Barrio en Las Piedras: “Resolvemos más rápido, pero igual sigue lento”

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, aseguró este miércoles en rueda de prensa que la implementación del programa Más Barrio en el asentamiento Cofrisa de Las Piedras permitirá dar “el empujón final” a un proceso de regularización esperado por los vecinos durante años, al tiempo que destacó que la iniciativa apunta no solo a mejorar las viviendas, sino también los espacios públicos y la presencia del Estado en el territorio.

Orsi señaló que el proyecto complementa el plan de regularización ya previsto para la zona y amplía su alcance a aspectos vinculados con el entorno urbano. “Con este proyecto Más Barrio creo que damos el empujón final para lo que era el viejo proyecto de los US$ 14 millones para regularización, pero a su vez con una intervención de espacios públicos y otras cuestiones que tienen más que ver con el entorno”, afirmó.

Orsi sostuvo que la política habitacional debe ir más allá de la mejora de las viviendas. “Desde hace años, la idea es no resolver solo los techos, sino también resolver el entorno. El entorno son espacios públicos, lugares seguros, iluminación, presencia del Estado, en definitiva”, expresó.

El presidente reconoció, además, la preocupación de los habitantes por la demora de los procesos de regularización y recordó que se trata de una problemática que distintos gobiernos han intentado acelerar. “Lo que me plantean es: hace tanta cantidad de años que voy detrás de mi regularización, y la pregunta es cuándo viene. Esto de hoy es una muestra de que no estamos tan lejos”, indicó.

En ese sentido, señaló que, pese a los avances, los tiempos continúan siendo extensos para muchas familias. “Cada vez resolvemos más rápido, pero igual sigue siendo lento”, sostuvo, antes de relatar el caso de una vecina que le comentó que, cuando comenzaron las gestiones, su hija tenía 2 años y hoy ya supera los 20.

Consultado sobre el impacto del programa en materia de seguridad, Orsi afirmó que la mejora de los barrios contribuye a fortalecer la convivencia, aunque advirtió que la violencia responde a causas más profundas. “Mejora la convivencia. La violencia es algo más profundo y que tenemos que ver cómo lo resolvemos, porque no es solo tema de barrios: es desde las redes [sociales] hasta en un partido de fútbol”, manifestó.

Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó el cumplimiento de los plazos previstos para la puesta en marcha del programa. Según recordó, la iniciativa fue presentada a las intendencias durante la primera semana de marzo por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, con el compromiso de comenzar las intervenciones durante el segundo semestre del año.

“Quiero destacar el cumplimiento de los plazos estipulados porque estamos en la segunda quincena de junio”, señaló.

Legnani subrayó que Cofrisa era una de las zonas prioritarias para recibir la intervención debido a sus indicadores sociales. De acuerdo con los datos del censo de 2023, en el barrio viven 4.357 personas distribuidas en 1.778 viviendas. Además, el 28% de la población alcanzó únicamente educación primaria y el 29% ciclo básico.

El jerarca agregó que uno de cada tres niños no asiste a un centro educativo o de cuidados, y que una de cada cinco viviendas carece de elementos básicos para calefaccionarse.

“Entendemos que era superprioritaria esta intervención”, afirmó el intendente, quien además expresó la aspiración de que Canelones pueda acceder a más de una de las 21 intervenciones previstas por el programa Más Barrio durante el actual período de gobierno.