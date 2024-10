Orsi sobre pedido de Ojeda para debatir: “Viene allá atrás, tercero, es entendible”

Elecciones 2024

Montevideo Portal

El candidato a presidente del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, brindó una conferencia de prensa este jueves en la que cuestionó a los candidatos del oficialismo por la posibilidad de que la coalición de izquierda suba impuestos en caso de llegar al poder.

“Tanto en esta campaña electoral, como en otras, tenemos adversarios políticos que se han cansado de repetir una y otra vez, que el Frente si llega [al poder] aumenta impuestos. A su vez, ellos dicen lo contrario y después hacen lo opuesto. Dijeron que no aumentaban los combustibles, que no aumentaban los impuestos, que no aumentaban la edad para jubilarse. Hicieron todo lo contrario”, afirmó el candidato que dio la conferencia de prensa junto a su compañera de fórmula, Carolina Cosse.

“Nosotros lo que no vamos a hacer es mentir. La reforma tributaria (2007) la llevó adelante el FA con el voto contrario del gobierno actual. Enorme reforma que simplificó y clarificó [el sistema tributario]. No consideramos necesario modificar el esquema de impuestos que tenemos”, afirmó el candidato en Libertad, en el departamento de San José.

Orsi también fue consultado sobre algunos dichos del candidato colorado, Andrés Ojeda, que cuestionó la nominación de Gabriel Oddone como potencial ministro de Economía, a lo que el presidenciable respondió: “A mí lo que me preocupa es la situación de la gente, no lo que diga Ojeda. Lo que la gente te plantea: no acceder a medicamentos, que no llega a fin de mes, que tiene problemas de inseguridad. Ahí está mi preocupación, lo demás es parte del juego electoral”.

En Santa Lucía, se le preguntó al candidato por la posibilidad de debatir con el colorado, que había dicho que “se moría de ganas de debatir” con el frenteamplista.

“Lo que pasa que para alguien que viene tercero es entendible, viene allá atrás. Tiene que golpear. Cada uno elabora la mejor estrategia de acuerdo con el momento en qué se está y evalúa la relación que tiene con la gente. Nosotros vamos a hacer nuestra campaña, no la que nos digan los demás”, aseguró Orsi, que reafirmó su plan en la última etapa de cara a las elecciones de recorrer el país y recordó en esta línea el “FA te escucha”.

Sobre la gestión del gobierno, el frenteamplista afirmó que “lejos está de ser los mejores cinco años de nuestra vida”. “Muchas de las cosas que se plantearon en campaña; hicieron todo lo contrario”, sentenció.

Montevideo Portal