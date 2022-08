Política

Orsi sobre eventual candidatura presidencial en 2024: “Ojalá me pase porque es un orgullo”

Montevideo Portal

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, habló este viernes acerca de la posibilidad de postularse como precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, luego que el MPP confirmara a MVD Noticias (TV Ciudad) que el próximo año oficializará su candidatura en la interna de la fuerza política.

El jerarca participó en la presentación del libro “Cómo sobrevive la militancia partidaria: El Frente Amplio de Uruguay”, en la Universidad Católica, tras lo cual en rueda de prensa, consignada por MVD Noticias y Telemundo (Canal 12), dijo que opina que “no se anuncia ahora" porque "falta tiempo para que los sectores decidan".

“Obviamente, como sector, esas cosas las conversamos y hemos decidido que no es tiempo todavía porque hay que ver cómo sigue todo esto”, aseguró y sostuvo que “a fin del año que viene el Congreso (del Frente Amplio) tiene una obligación y entonces ahí va a ser”.

“Yo creo que la opinión pública ya maneja el nombre de Carolina (Cosse), el mío, el de Mario (Bergara), el del Boca (Óscar Andrade). Es normal por una cuestión de exposición pública que tenemos y que me alegra compartir estos espacios”, afirmó el jefe comunal canario.

El intendente sostuvo que “más allá de las deiniciones de cada partido” integrante del Frente Amplio, algunos dirigentes ya han manifestado sus respaldos. “(Daniel) Olesker admitió que él prefería dentro de su partido a Carolina, cosa que me alegró, porque es bueno que los nombres ya se empiecen a manejar”.

Orsi dijo que las distintas postulaciones “naturalmente se van a dar el año que viene” pero que “la opinión pública, el ciudadano más o menos entendido en política maneja los nombres no solo dentro del Frente Amplio sino también del partido de gobierno”.

“Lo de Álvaro (Delgado), ya es un secreto a voces”, expresó y opinó que le alegra que el Partido Nacional maneje el nombre del secretario de la Presidencia: “Es alguien con quien puedo hablar, también con referentes de los demás partidos, pero con él es más fácil conversar”.

“Cuando vas por ahí la gente te dice, me gustaría que usted, que fulano, que mengana… y ahí son los nombres que acabo de decir. Si la fuerza política lo decide, yo estoy a la orden. Hoy mi responsabilidad es con el gobierno de Canelones y es mi preocupación fundamental, pero cuando me lo preguntan lo digo, ojalá me pase eso porque es un orgullo para mi enorme, pero también la alegría de saber que comparto ese espacio y visibilidad junto con compañeros y compañeras del Frente Amplio”, concluyó.

