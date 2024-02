Orsi sobre énfasis de Delgado en seguridad: “Es un reconocimiento a algunos fracasos”

Política

El precandidato del Frente Amplio y todavía intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este lunes de la firma del contrato para la relocalización del asentamiento irregular Paso Carrasco Sur, en una de las últimas actividades de la que participará el jerarca canario como intendente.

También participó de la actividad el ministro de Vivienda, Raúl Lozano. La iniciativa está enfocada a la construcción de 109 viviendas para la relocalización de dicho asentamiento.

En rueda de prensa, valoró que, aunque existe precariedad habitacional en todo el departamento, uno de los “puntos más difíciles a resolver” era encontrar un espacio para realojar en Paso Carrasco.

En esta línea, informó que el trabajo se realizó en conjunto con autoridades del Ministerio de Vivienda, así como también de la sociedad civil, en particular con la intervención del cura Juan Andrés Verde.

En otro orden, Orsi también se refirió a la rendición que hará el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el próximo 2 de marzo en el Parlamento y también a los precandidatos Álvaro Delgado y Robert Silva.

Sobre el discurso de Lacalle, el dirigente frenteamplista dijo que le preocupaba más “lo que va a pasar este año”, que la revisión que el primer mandatario puede hacer sobre lo hecho durante la gestión en el pasado

“No solo es un año electoral, es un año donde la gente vive, siente, sufre, se alegra y hay problemas que me parece que no deberían esperar a que cambie el gobierno. Se podrían resolver desde ya y me consta que la intención puede estar, así que expectantes por eso. Es lógico que un gobierno muestre los logros y es lógico también que desde la oposición mostremos la diferencia y las cosas que faltan. No tiene mucho misterio”, afirmó.

Consultado sobre el hincapié que ha puesto Álvaro Delgado sobre el tema seguridad en su campaña, Orsi recordó que hasta hace poco tiempo el precandidato del Partido Nacional era parte del gobierno.

“Es parte de lo mismo. Para alguien que estuvo en el gobierno en un lugar tan central, reconozco que es difícil hacer planteos distintos cuando sos protagonista. Creo que en el fondo lo que hay es un reconocimiento a algunos fracasos”, cuestionó Orsi.

En este sentido, el frenteamplista dijo que para combatir el narcotráfico lo que “hay que hacer es una lucha frontal y dura con los problemas de la infancia, con la violencia en la gurisada, con la falta de oportunidades y desde ahí lo que hacés es secarle un poco el río a esa forma o a ese negocio tan generalizado”.

