Orsi sobre chat de Lacalle: “¿Cómo se puede entender que se vaya conociendo de a poco?”

El precandidato frenteamplista Yamandú Orsi brindó en la noche del jueves una breve rueda de prensa, ocasión en la que se refirió a la divulgación de un antiguo chat entre el presidente Lacalle Pou y su excustodio, Alejandro Astesiano.

Tal como informáramos, el intercambio sugiere que el mandatario estaba al corriente de la investigación ilegal desplegada sobre el dirigente sindical Marcelo Abdala.

“No hay mucho para interpretar, tiene que ver con algo que ocurrió, con muchas cosas que han ocurrido, donde las sensación es que nunca se termina de aclarar todo”, dijo Orsi, quien consideró que “hay que seguir tratando de que nuestra gente no pierda confianza en las instituciones y siga confiando en que este país tiene fortalezas que hay que defender “ y también “no preocuparnos tanto por cómo es que nos vinimos a enterar de las cosas, sino por las cosas que realmente pasan”.

Posteriormente, Orsi se refirió a las declaraciones que poco antes había hecho Lacalle sobre el mismo asunto, y en la que manifestó suspicacia acerca de que la divulgación del chat se produjera “días antes de unas elecciones internas”.

“Yo creo que no es un tema menor, no es un tema común y corriente que el jefe de seguridad de un presidente de la República, de la Presidencia de la República haya estado entreverado en los líos que estuvo. No perdamos de vista de lo que estamos hablando. No minimicemos. Si se considera que la verdad o que lo que se conoce es una campaña, yo creo que ahí se vuelve a equivocar quien así lo piense”, manifestó.

“En mi escala de valores resulta bastante dificultoso que nada menos que el presidente de la central sindical se le intente adjudicar algo que en realidad no ocurrió y que se busque por todos los medios, nada menos que los medios estatales, para encontrarle algo que en realidad nunca hubo indicio de que así ocurriera, yo creo que no es cualquier cosa; porque lo que de ahí se trasluce o lo que uno entiende ahí es que no era no era un trabajo muy limpio”, remarcó Orsi

“El tema de Astesiano tuvo mucho que ver con eso, entonces uno no puede nunca avalar eso, menos si está ocupando el lugar que está ocupando”, indicó.