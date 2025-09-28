Orsi sobre asalto a casa de Ferrero: “Hay pistas firmes sobre los posibles responsables”

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se expresó este domingo acerca del asalto por parte de dos delincuentes a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, de madrugada en Jacinto Vera.

“Debido a la grave situación por la que le tocó atravesar, quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad con la fiscal de Corte. Gracias al trabajo serio y paciente de nuestra policía y Fiscalía, quiero adelantar que ya hay indagados y pistas firmes sobre los posibles responsables”, aseguró el mandatario en la red social X.

Orsi destacó tener una “investigación rápida y eficiente” es la “única opción válida y garantista frente a lamentables hechos como estos”.

“Sigamos teniendo confianza en nuestra institucionalidad, porque el país entero jamás bajará los brazos ante el crimen organizado y el narcotráfico”, concluyó.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, también se refirió al caso de la fiscal: “Frente al atentado contra Mónica Ferrero, nuestra solidaridad y protección. Ante el mensaje del crimen organizado, el Uruguay entero contra la delincuencia, sin fisuras, con responsabilidad, seriedad y trabajo. ¡¡No pasaran!! Que caiga todo el peso de la ley a los responsables”.

Por su parte, la vicepresidenta Carolina Cosse indicó que se comunicó tanto con Ferrero como con Orsi, “quien está siguiendo de primera mano el trabajo de la policía para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y conocer el objetivo que perseguían”.

