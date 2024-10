Orsi sobre Venezuela: “Es un régimen autoritario, y, si se quiere, una dictadura”

Elecciones 2024

El candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, fue entrevistado este viernes por el periodista Ismael Cala, en el marco del America Business Forum, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Punta del Este, en Maldonado, y explicó por qué Venezuela es una dictadura y contó a quién votaría si él no llegase a balotaje.

Orsi fue consultado por el periodista cubano sobre su posición respecto al régimen de Venezuela, liderada por Nicolás Maduro.

“Si no hay libertad, no me imagino la democracia. Por lo tanto, un país es democrático si hay libertad a la hora de elegir. Yo tengo una debilidad, que es mi gusto por la historia, he estudiado, porque me gusta, las dictaduras de América Latina. Lo que pasa hoy en Venezuela no es lo que pasaba en los años 70 ni en los 80. Entonces, en la última elección quedó claro que no fue un proceso limpio y que el resultado es muy dudoso, o por lo menos sospechado”, comenzó.

Entonces, dijo que a raíz de los últimos comicios, “la sospecha se convierte en certeza”. “Por lo tanto, eso no es una democracia, es un régimen autoritario, y, si se quiere, una dictadura”, concluyó, y fue ovacionado por el público.

Asimismo, el exintendente de Canelones fue consultado sobre la posibilidad gane en primera vuelta. Es decir, que el próximo 27 de octubre obtenga el 51% de los votos.

Si bien Orsi consideró que los resultados de las encuestas son “señales tranquilizadoras”, dijo que “son como el perfume que está en el ambiente. “Puedes tener alguna idea de por dónde viene la mano, pero no tenés la certeza de lo que está ocurriendo. Pero sí son señales fuertes, no quieren decir más que eso”, consideró.

“La única vez que se dio fue en 2004, que fue una excepción [cuando Tabaré Vázquez se convirtió en presidente]. Lo normal, lo lógico es que estemos peleando por la mayoría parlamentaria, que es fundamental”, expresó.

De todos modos, el periodista le planteó a Orsi la posibilidad de un posible balotaje entre el presidenciable blanco, Álvaro Delgado, y el candidato colorado, Andrés Ojeda.

“¿Por quién votaría?”, le consultó. Orsi pensó su respuesta, y, entre risas, afirmó que “votaría en blanco”.