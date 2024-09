Orsi sobre Carrera: “Me parece perfecto” que renuncie; “no debería afectar” campaña del FA

Elecciones 2024

El candidato del Frente Amplio (FA) Yamandú Orsi manifestó, en la noche de este miércoles, que comparte “plenamente” la decisión tomada por el senador de su fuerza política, Charles Carrera, quien algunas horas antes anunció su renuncia a la banca tras el pedido de desafuero por la causa que lo investiga por uso irregular del Hospital Policial cuando integraba la cúpula del Ministerio del Interior.

“Hay que dejar actuar a la Justicia como corresponde”, ratificó el exintendente de Canelones en rueda de prensa, al tiempo que señaló que se comunicó con el investigado por el tema. “Me contó lo que tenía pensado hacer, cosa que me pareció perfecto; me parece perfecto”, reflexionó.

Consultado respecto a la causa que investiga al legislador renunciante del Movimiento de Participación Popular (MPP, sector que Orsi integra), el presidenciable opinó que es algo que va a tener que resolver la Justicia. “Jamás voy a opinar sobre lo que decidan o jamás voy a decir nada que implique algún tipo de influencia. Creo que Uruguay sigue teniendo una Justicia que nos garantiza a todos una vida democrática y republicana como corresponde”, valoró.

Por otro lado, también fue consultado acerca de si le parece bien que Carrera continúe como candidato al Senado en una lista del MPP, algo por lo que el senador nacionalista Jorge Gandini reclamó tras el anuncio de renuncia del frenteamplista a su banca. “Si la Justicia no determina lo contrario, todo lo que no está prohibido o establecido que no se puede hacer, la libertad es fundamental”, replicó Orsi.

En esta línea, al ser preguntado sobre si este tema perjudicaría al FA en la campaña electoral, el candidato consideró que “no debería afectarlo”.

“Ante la necesidad de investigar una situación, que alguien de mi fuerza política en vez de escudarse o en vez de utilizar herramientas que tiene —como son los fueros o dar paso a un proceso de discusión en el Parla— él decide facilitar el camino. Creo que eso, a la corta y a la larga, le hace mucho bien a la democracia y a mi propia fuerza política”, sentenció.

De todas formas, Orsi apuntó que “todo se pone en juego en campaña”, por lo que la coalición de gobierno podría aferrarse a este hecho para golpear a la oposición de cara a los comicios del 27 de octubre. “Pero tampoco nos debe asustar, siempre fue así”, expresó.

“Estoy seguro de que, sea cual sea el resultado, él tiene la convicción de que vale la pena hacer política y vale la pena hacer cosas por los demás”, finalizó Orsi.

