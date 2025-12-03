Política

Orsi se reunió con Enciso y empresa alemana por posible instalación de planta en Florida

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este miércoles con directivos de la empresa alemana Ecozn y con el intendente de Florida, Carlos Enciso, para una posible inversión en ese departamento.

Se trata de la instalación de una planta para transformar residuos en energía eléctrica. Del encuentro también participaron Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería.

Estiman que la inversión de fondos privados sería de unos 8 millones de euros y contaría con entre 20 y 30 nuevos puestos de trabajo, con capacitación especializada de parte de la firma alemana.

Enciso afirmó que “existe la posibilidad” de que la empresa se instale también en otros departamentos.

“Ecozn puede convertir, a través de un proceso de gasificación de residuos previamente clasificados, esa materia en energía eléctrica. Además, con la tecnología que poseen, pueden almacenar dicha energía, algo que hoy no está disponible en ninguna intendencia del país”, explicó el intendente.

