Orsi respondió al “campaña berreta” de Lema: “Es bravo cuando uno entra a adjetivar”

Política

“Debemos tener mucho cuidado con adjetivar o atacar a la persona. Calificar no es la mejor solución”, dijo el intendente canario.

Montevideo Portal

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este miércoles de los desayunos de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM). En este marco, brindó una rueda de prensa con los medios presentes en la que auguró que la temporada estival “va a andar bien”.

Aclaró que “va a andar bien” porque va a ser mejor que lo que teníamos durante la pandemia de covid-19 y recordó que el sector turismo vivió una crisis mundial que fue “tremenda y sin precedentes”.

“Pensar que se recuperan un par de meses, ni a nivel mundial ni a nivel local. Lo que sí es bueno es identificar señales positivas, por ejemplo, la situación sanitaria del Uruguay, una tradición de tranquilidad que tenemos que cuidar, y lo otro y no menos importante, la coordinación entre todos los niveles. A mí me viene muy bien que a Maldonado le vaya bien, que a Colonia le vaya bien y que a Montevideo le vaya bien, por ejemplo, porque el departamento de Canelones también se nutre de esa gente viene y que va a rumbo a Rocha, pero pasó por Canelones o disfrutó de un restaurante y después sigue. Eso hay que tenerlo en cuenta”, dijo el jefe departamental.

Consultado sobre el nivel de reservas en el departamento canario, contestó que “vienen muy bien” y que hay “mucha gente preguntando”. Además, indicó que, más allá del turismo interno, hay consultas de argentinos. “No tienen dudas los operadores que se va a llenar”, afirmó.

El intendente canario pidió “tener cuidado” con las cifras de los delitos porque se viene planteando hace años que “Uruguay es seguro”, según le dijeron algunos turistas con los que conversó. No obstante, Orsi cree que a la seguridad “hay que cuidarla mucho” ya que en algunas ocasiones “se la utiliza con fines más cortoplacistas” y se pueden cometer errores.

“Yo recuerdo noticias vinculadas a temporadas que tenían que ver con la seguridad que se repetían una y otra vez. El tema seguridad es un asunto de Estado, hasta que no lo entendamos así no hay actividad económica que se salve de los riesgos del uso no del todo prudente de la cosa”, aseguró.

Finalmente, el dirigente del Frente Amplio se refirió al tono de la campaña por el sí o por el no del referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y a la respuesta del ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, al candidato a presidente del FA Fernando Pereira.

“Es bravo cuando uno entra a adjetivar”, comentó Orsi, en referencia a los dichos de Lema, quien calificó de “berreta” a la campaña por el sí. “Yo puedo discrepar, por supuesto, en una campaña que se vota sí o no, tiende a poner las cosas medio en blanco y negro. Debemos tener mucho cuidado con adjetivar o atacar a la persona. Yo puedo discrepar y hay que contrastar número y datos, y sobre eso está bueno. Ahora, calificar no es la mejor solución”, concluyó.

Montevideo Portal