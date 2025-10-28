Orsi respondió a Lacalle Pou por caso Cardama: “Me sorprendió la energía y la virulencia”

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió en la tarde de este martes a la conferencia de prensa brindada por el Partido Nacional por el caso Cardama y le respondió al expresidente Luis Lacalle Pou.

En una rueda de prensa consignada por el periodista Leo Sarro, Orsi mencionó: “Me sorprendió con la energía y la virulencia con la que salió no solo el presidente, sino varios actores del gobierno anterior, cuando nosotros lo que habíamos dicho era que había una empresa que había hecho las cosas mal”, afirmó el mandatario.

“Me hubiese gustado que salieran más a la defensa del Estado y no tanto en defensa de la empresa”, agregó.

“El expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo también puedo pensar que a él [Lacalle Pou] lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos [Partido Nacional] sí se portaron”. En la misma línea, dijo que desde el Partido Nacional “defienden a la empresa”.

“Cuando salí a la conferencia, sentí que estaba defendiendo lo que habían hecho los anteriores jerarcas”, afirmó.

Además, agregó: “Estuvimos un año y pico engañados, si lo que se presentó es, aparentemente, falso”.

Por otro lado, aseguró que “Así como estamos, estamos en un problema, estamos con un contrato millonario sin garantía”.

En relación con el contrato, Orsi señaló que el documento prevé la posibilidad de una mediación con la empresa Cardama por el tema de la garantía, aunque aclaró que no implica la obligación de establecer una instancia formal de diálogo entre las partes.

“Yo no puedo seguir un vínculo con una empresa si no tengo garantía de que me lo van a hacer”, afirmó.

“Hemos escalado esto a un nivel de clave política que me parece que no estamos entendiendo. Acá estamos velando por los intereses de nuestra gente y, por supuesto, por la seguridad de la soberanía nacional”, sentenció.

El pasado lunes, el directorio del Partido Nacional se reunió para tratar la rescisión del contrato con Cardama por parte del Ejecutivo. Posteriormente, Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que “arrastraron al presidente a una operación política”.

