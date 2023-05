Orsi recordó las advertencias de Huidobro sobre “crisis” del agua: “Parecía un disparate”

Política

Montevideo Portal

El intendente de Canelones y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, dedicó parte de su columna radial semanal a “la crisis” del agua, donde afirmó que debe conformarse “una especie de GACH” para “el tema hídrico”.

“Así como se plantearon emergencias por otras cosas, hoy estamos en una situación crítica, que alguien puede decir que uno está asustando a la gente o no se ajusta a la realidad, pero no. Esto se viene planteando hace años, los más entendidos lo venían planteando, nosotros no le dábamos bolilla, o le dábamos poco. Digo el resto de la sociedad. Y hoy estamos en un cruce de caminos y no estamos en el verano”, dijo Orsi en el inicio de su abordaje del tema, en la columna que se emite los miércoles por radio CW41 de San José.

Luego, el intendente canario enumeró distintas propuestas a raíz del tema, que surgen desde hace varios años, y entre ellas realizó un apartado para las del exministro de Defensa y exsenador, el tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro.

“Me acuerdo de que, en su momento, el exministro y ya desaparecido Fernández Huidobro nos hablaba en la década del 1990, en el año 1995 o 1996, hablaba de una crisis mundial que podía venirse, que tenía que ver con la escasez de agua y que en Uruguay estábamos en la cuerda floja. Parecía un disparate. Lo mismo cuando el padre de Remo Monzeglio, o Ramón Legnani en Santa Lucía, esos viejos que ya no están, hace 40 años planteaban la necesidad de que tuviéramos cuidado con el río y que le tuviéramos más cariño”, dijo Orsi.

“Eran unos extraterrestres, para nosotros que estábamos en la política, estaba como fuera medio de foco. Cuando el Ñato Fernández Huidobro me entrega un primer informe sobre el estado del río Santa Lucía, sería 2010 o 2011, ese informe lo había hecho un grupo de coroneles del Ejército, que estaban preocupados. Y parecía un poco exagerado, hasta que por allá, en el año 2011 o 2013, cuando aparecieron las famosas medidas que había que tomar para el río Santa Lucía, ahí empezamos como sociedad, no estoy hablando de los expertos ni los técnicos, como sociedad, a decir ‘capaz que vamos a tener más problemas que antes’”, agregó.

Además de promover la conformación de un grupo de técnicos de distintos partidos para plantear soluciones de mediano y largo plazo, Orsi también dijo que se debe “ser mucho más estrictos” en los controles con el manejo del río Santa Lucía.

Montevideo Portal