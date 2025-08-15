Orsi reconoció a Aladi en tiempos del “desmantelamiento del multilateralismo”

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este viernes en la sesión extraordinaria de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), en el marco de los 45 años del organismo.

El mandatario reconoció la relevancia de la Aladi. “Esa unión o esa acumulación positiva a la que yo refiero una y otra vez en distintas áreas, pero en esta es fundamental, nos posiciona como país pero también como asociación, con mucha más fuerza en momentos tan complejos, donde creo que el viento está de frente para los temas de integración”, sostuvo Orsi en su discurso.

El presidente se refirió al “desmantelamiento del multilateralismo”, que “genera un cúmulo de incertidumbres o de expectativas que no sabemos cómo llenarlas”. “Creo que este hilo de acumulación, de aportes, de hitos nos posiciona ante una oportunidad”, consideró.

Orsi reconoció que los tiempos que corren atraviesan “una crisis de incertidumbre”, que podría también estar “ante la puerta de una oportunidad”.

“La Aladi ha entendido a lo largo del tiempo que termina siendo generador y disparador de otros acuerdos”, dijo el presidente. “La cantidad de organismos que hay a veces marea un poco; acá hay una gotita que permanentemente está cayendo con esa paciencia que a veces no tenemos”, reconoció.