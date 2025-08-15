Orsi recibió a Ruben Rada por concierto del 25 de agosto

Política

En el marco del bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, el presidente Yamandú Orsi recibió al músico Ruben Rada en Torre Ejecutiva, para dialogar sobre los detalles del concierto que se transmitirá el próximo 25 de agosto en todas las embajadas y consulados de Uruguay en el exterior.

El evento, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, busca generar un momento de encuentro emocional con los uruguayos residentes fuera del país, y será difundido también a través del canal de YouTube de la Cancillería y Canal 5 el martes 26 de agosto a las 21:00 horas.

“Tratar de emocionar a los uruguayos”, fue el objetivo declarado por Rada, quien destacó que el espectáculo será breve pero sentido, acompañado por una banda de 18 músicos e interpretando canciones con fuerte carga afectiva.

Un mensaje de unidad

El presidente Orsi ya había enviado una carta a las representaciones diplomáticas uruguayas el 18 de junio pasado, en la que subrayó: “Uruguayos somos todas y todos, quienes residimos en el territorio y quienes nos encontramos residiendo temporal o permanentemente en el exterior”.

Tras la reunión con Orsi y el canciller Mario Lubetkin, Rada expresó su coincidencia con esa visión inclusiva, recordando que vivió 25 años fuera del país y conoce bien la nostalgia del exilio voluntario o forzado: “Uno no deja nunca de ser uruguayo, no importa dónde esté”, afirmó.