Orsi realizará “acciones de chequeo” de datos para “exponer desinformación deliberada”

Política

El precandidato frenteamplista, Yamandú Orsi, afirmó este martes que promoverá en su campaña “acciones de chequeo y verificación de la información para exponer la desinformación deliberada” y, así, señalar “el daño que hacen estas prácticas”.

“No voy a alentar ni desarrollar burbujas falsas de contenido sostenido en fake news. No haré, ni avalaré ataques infundados como lo que ya recibí, ni siquiera para defenderme. No responderé con la misma vara. Toda defensa será con argumentos, hechos y datos sostenidos desde la verdad. No propiciaré tendencias artificiales que buscan la polarización de la sociedad”, sostuvo el precandidato a través de un comunicado.

Además, en caso de ser electo presidente, se comprometió a “lograr un gran consenso nacional en torno a la condena de estas prácticas y la promoción de un entorno digital libre de intimidación, amenazas e incitación a la violencia por razones discriminatorias”.

Asimismo, el precandidato señaló que apoyará iniciativas que busquen “identificar el financiamiento y la propagación deliberada de desinformación”.

En el escrito, Orsi dijo que desde su campaña se establecerán límites “éticos”. “No voy a dedicarme a dañar reputaciones de las personas”, señaló en otra parte del mensaje.

El exintendente de Canelones sostuvo también que condenará “todo tipo de conductas que se expresen en redes sociales con el objeto de confundir a la población, socavar el debate público e incitar al odio y la violencia”.

“Un límite claro en mi campaña: no vamos a promover noticias falsas. Ese límite es, por sobre todas las cosas, un límite ético. La tentación de jugar por fuera de las reglas democráticas en la esfera digital gana terreno en el mundo, pero no va a suceder en mi campaña. No voy a jugar a tergiversar la libertad de elegir de la ciudadanía uruguaya. No voy a dedicarme a dañar reputaciones de las personas”, señaló Orsi en una declaración pública.

Ya lo dijimos, en Uruguay no vale todo. En mi campaña tampoco.



Aquí mi compromiso por una campaña limpia, ética, democrática y decente. pic.twitter.com/I4bSlXtBPs — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) April 9, 2024