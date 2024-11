Orsi puso en duda el “sentido de oportunidad” de las propuestas de acuerdo de Delgado

Elecciones 2024

El candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, cuestionó este lunes la capacidad de lograr acuerdos que puede tener su contendiente para la segunda vuelta, el presidenciable del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

En el marco de una estrategia desde ambos bloques de mostrarse como dialoguistas, Orsi recordó cuando durante su gestión como intendente de Canelones necesitaba de mayorías especiales para aprobar un fideicomiso, pero desde el Poder Ejecutivo se pretendió evitar que cuente con los votos necesarios (21 ediles en ese caso).

“En Canelones teníamos 20 ediles porque la votación así lo había establecido. Cuando se gana una intendencia se tienen 16 de forma automática. Cuando precisábamos más votos acordábamos. En Canelones hay nueve municipios que son del Partido Nacional y llegábamos a acuerdos. El tema es que el propio Delgado los mandaba a buscar desde la Torre Ejecutiva y allá le daban la orden de que no había que acordar. Está bueno que lo haya incorporado a su concepción ahora la necesidad de acordar”, dijo Orsi en conferencia de prensa.

El presidenciable del FA agregó que “ojalá” esas acciones las “hubiesen hecho en estos últimos cinco años también para el gobierno nacional”.

“Es bueno que de una semana para otra se den cuenta que este país necesita acuerdos. Yo me permito dudar un poco del sentido de oportunidad que se está manejando. La experiencia que tenemos en Canelones es ‘ordeno y mando’. Cuando los ediles estaban dispuestos a votar las órdenes venían de arriba, de la propia Torre Ejecutiva. Lo dijeron los propios involucrados. Incluso, esta es la primera vez desde la vuelta a la democracia que el gobierno, que es mano, no logró acordar absolutamente nada para los organismos de contralor. No le interesó. Está en todo su derecho. Ellos son de la filosofía de que a mí me toco ganar, a ti te toco perder, ahora quédate sentado en el cordón de la vereda esperando a ganar de vuelta”, apuntó.

