Orsi promueve reconocimiento del Frente Amplio a la gestión del exministro Danilo Astori

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que “es momento que el Frente Amplio (FA) le haga un reconocimiento como corresponde al compañero Danilo Astori y su gestión como conductor y estandarte de la política económica de los 15 años de los gobiernos de izquierda en Uruguay”.

Orsi expresó que “el legado del compañero Danilo –exministro de Economía y vicepresidente de la República- es tangible, objetivo y la verdad”. “A mí me enseñaron mis viejos de gurí a ser agradecido en la vida. Y creo que es justo que así sea. Es lo que corresponde”, acotó.

“La autocrítica oficial está documentada en textos que aprobamos, pero además soy de los que cree que no es zafral sino una actitud ante la vida, pero lo real es que corresponde reconocer lo mucho que nos cambió la vida a los uruguayos en 15 años. Sería de necios no reconocerlo. Fueron, sin duda los cinco lustros de mayores transformaciones en el país, en la sociedad en los últimos 100 años y no cabe duda de que la mirada, el liderazgo y la visión de Danilo en esto fue central, definitorio” aseveró Orsi en una declaración a la que accedió Montevideo Portal.

“Se trata de la vida concreta de familias, de abuelos, de padres, madres, de gurises, de amigos que accedieron a posibilidades concretas y tangibles de mejorar su calidad de vida. Eso pasó. Y para desarrollar y proyectar nuevos sueños, construir la esperanza debemos saber, reconocer y difundir como se debe lo que hicimos”, añadió.

El intendente canario explicó que se debe “conversar la mejor manera” para hacer el reconocimiento, que podría ser en un semanario sobre los tres gobiernos del FA, un acto u otra forma.

“Los frenteamplistas debemos practicar en los hechos nuestro espíritu fraterno y unitario como norma, siento que lo reclaman nuestros fundadores desde el fondo de la historia y asumo mi cuota parte de responsabilidad”, agregó.

El 19 de mayo Orsi había escrito un tweet en reconocimiento a los 28 años de fundación de Asamblea Uruguay, el sector que lidera Astori.

“Saludo hoy a los 28 años de la creación de Asamblea Uruguay. Y quiero saldar una deuda: homenajear al compañero Danilo Astori. Gracias Danilo por sostener buena parte de la arquitectura que permitió los 15 años de mayores logros para que nuestra gente pudiera vivir mejor. Salud!!”, escribió.

Saludo hoy a los 28 años de la creación de Asamblea Uruguay. Y quiero saldar una deuda: homenajear al compañero Danilo Astori. Gracias Danilo por sostener buena parte de la arquitectura que permitió los 15 años de mayores logros para que nuestra gente pudiera vivir mejor. Salud!! — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 19, 2022