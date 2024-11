Orsi prometió “proteger” a la Policía y Martinelli lo cruzó con lista de omisiones del FA

Elecciones 2024

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, anunció el pasado lunes que firmó un documento “con el compromiso de respaldar y proteger a la Policía Nacional” tras una reunión con la Coordinadora Nacional de Sindicatos en Durazno, y el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, salió al cruce.

“Ustedes nunca le dieron respaldo político a la Policía; nosotros sí. Tampoco le dieron respaldo jurídico. Nosotros lo hicimos con la LUC [Ley de Urgente Consideración], esa misma que ustedes intentaron y siguen intentando derogar. Mientras ustedes se olvidaron de los policías que viven en asentamientos, nosotros estamos trabajando para realojarlos dentro del Plan Avanzar”, escribió Martinelli en la red social X.

En esta línea, el ministro del Interior apuntó contra los jerarcas del FA y aseguró que durante sus administraciones “cerraron y desmantelaron las mismas comisarías y subcomisarías que ahora quieren ‘fortalecer’”. “Nosotros, en cambio, ya inauguramos más de 166 en todo el país”, agregó.

Martinelli también cuestionó a la oposición por no haber hecho “ninguna reestructura que permitiera ascensos y cubriera vacantes”. “Nosotros realizamos una que benefició a 2.000 funcionarios. No solo eso: hay 4.000 efectivos más que en 2019, producto de llenar vacantes y hacer las juntas médicas que ustedes no hicieron”, arremetió.

En relación con la promesa de Orsi a los policías, que implica contratar a 2.000 efectivos y crear un sistema de becarios para comisarías, Martinelli recordó que “ya existe un programa voluntario de Reestructuración de Deudas, que no solo busca aliviar la situación de los policías, sino también la de miles de uruguayos, y hasta la fecha ya se han registrado 230.991 cancelaciones”.

“Jorge Larrañaga comenzó un proceso de respaldo a la Policía Nacional, un respaldo imprescindible que ustedes jamás le dieron, y nosotros lo continuamos. Nosotros queremos a nuestra Policía Nacional, estamos orgullosos de ella, y todos sabemos que ustedes no”, concluyó.

Yamandú, ustedes nunca le dieron respaldo político a la Policía; nosotros sí. Tampoco le dieron respaldo jurídico; nosotros lo hicimos con la LUC, esa misma que ustedes intentaron y siguen intentando derogar. Mientras ustedes se olvidaron de los policías que viven en… https://t.co/LxRs7FcJFJ — Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) November 5, 2024