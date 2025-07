Política

Orsi por muertes en calle: “Jamás se me ocurrió que el gobierno anterior no se hizo cargo”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló en rueda de prensa desde Buenos Aires sobre la muerte de otra persona en situación de calle ocurrida en la madrugada de este martes al miércoles en Las Piedras, Canelones.

El mandatario evaluó que “es una situación muy dolorosa” y “terrible”. “Hay 2.800 personas hoy atendidas; ahora se habilitó el aeropuerto. Yo puedo decir que ahora tenemos muchas más soluciones que las que había antes. Sí, sí, todo lo que quieras, pero se muere gente”, dijo a modo de autocrítica.

“Jamás puedo estar conforme y es muy doloroso lo que está pasando. No porque uno suponga que puede pasar deja de conmovernos. Si tuviéramos el funcionamiento perfecto, evitaríamos muchas cosas”, indicó.

Tras esto, Orsi aludió a que “con esa cantidad de personas” en situación de calle “tenés un riesgo permanente de una tragedia”. “Entonces, hemos buscado soluciones y bastante más lugares: el aeropuerto o el Palacio Peñarol. Sabemos que es insuficiente y no podemos conformarnos jamás”, manifestó.

En cuanto a cómo se viene trabajando desde los diferentes organismos del gobierno, se mostró satisfecho: “Estoy no solo conforme, sino orgulloso del laburo de la gente en calle”.

En referencia a la alerta roja, que rige desde la semana pasada en Uruguay, Orsi dijo que el decreto “tiene un poco de obligar a estar en mejores condiciones”. “No quiero usar esos términos que generan mucho ruido, pero no está bien que la sociedad uruguaya y que el Estado deje morir a la gente. Entonces encontramos esa alternativa”, explicó.

“Me consta que los equipos del Ministerio de Desarrollo Social vienen aumentando la cantidad de respuesta. En un momento determinado nos dijeron: de esta forma no damos abasto. Por eso se recurrió a otros ministerios y, en virtud de las temperaturas, prendimos la lucecita de que acá no puede seguir funcionando de la misma manera”, amplió.

“Jamás se me ocurrió atribuir intencionalidad en cosas tan dramáticas y graves como esta. Me alegra que la oposición esté sensibilizada con la situación”, sumó.

Para el presidente, “acá no podemos dudar ni una hora”.

Consultado sobre los cuestionamientos de la oposición respecto de que el gobierno no se hizo cargo, planteó: “¿Cómo no nos vamos a hacer cargo?”. Y agregó: “A mí jamás se me ocurrió decir que las autoridades anteriores no se hacían cargo de la situación” o “atribuir intencionalidad en cosas tan dramáticas y graves como esta”.

En respuesta a las palabras del senador blanco Álvaro Delgado, que apuntó a una “negligencia del Estado”, dijo que, “si hubiera negligencia, hay mecanismos”.

“Es bueno y me alegra que los líderes de la oposición estén tan conmovidos y sentidos, y sensibilizados con la situación, cosa que jamás dudé”, indicó, pero consideró que “la cantidad de personas en situación de calle no empezó ayer”.

“Como gobiernos y como Estado, no hemos encontrado las herramientas. Es el Estado el que tiene que resolver y yo hoy estoy al frente. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, no”, indicó.

Así, también aclaró que “jamás” entendió que “vivir de esa forma sea un derecho”. “Yo ahí soy clarísimo; ahora, reconozcamos que no tenemos todas las herramientas aceitadas para hacer esas cosas”, sumó.

“En la lucha o en la lógica gobierno-oposición está esa pulsión. Lo que no nos puede pasar es pasarnos de la raya y empezar a apuntar con el dedo o atribuir intencionalidad”, finalizó.