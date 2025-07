Política

Orsi por falta de blancos y colorados en Diálogo Social: “Uno no debe andar insistiendo”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó del acto de apertura del Diálogo Social este miércoles 16 en el Auditorio del Sodre.

A la salida mantuvo un breve diálogo con los medios en rueda de prensa en el que aludió a la negativa de participar en estas instancias del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente.

“Entendiendo las notas que me envían [de los distintos partidos] y las respuestas que me dieron, digo: abramos la posibilidad de diálogo para este y otros temas más, para los que me parece que es una linda oportunidad”, expresó.

Así, explicitó que espera que la participación sea de la mayor cantidad de partidos posibles. “Cuanto más amplia sea la participación, mejor, pero uno no tiene que andar insistiendo. Porque incluso escuché en sus mensajes que había temas de los que están acá que les interesa”, manifestó Orsi.

“Entonces, voy a insistir siempre en dialogar, dialogar, dialogar. Y me consta que vamos a tener buenas respuestas”, auguró.

En este punto indicó que “la idea es generar un abanico muy amplio de posibilidades de espacios”, y, en este marco, aludió a la importancia del Parlamento. “Me parece que está bueno generar diferentes instancias de diálogo, no solo este, sino otros”, consideró.

“Creo que eso es fundamental. La idea es siempre abrir las puertas para conversar”, agregó.

Según Orsi, no le molestaron los comunicados de tres de los partidos que integraron la coalición de gobierno en el período pasado.

“Son las lógicas de la política y uno tiene que estar preparado para esto”, finalizó.