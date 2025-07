Orsi por derechos de TV del fútbol: “Es un asunto que tienen que resolver entre privados”

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que los derechos de televisación del fútbol uruguayo “es un asunto que se tienen que resolver entre los privados”.

Las declaraciones de Orsi, que está en Río de Janeiro participando de la cumbre del Brics, fueron luego que tanto desde Antel como la vicepresidenta Carolina Cosse manifestaran que debería estudiarse la posibilidad de que la empresa pueda tener el producto para su plataforma Antel TV.

“Pienso que el rol del estado en la transmisión de espectáculos o de productos culturales tiene que ser asegurar la transparencia y el libre acceso o el más amplio acceso a la población a productos de calidad”, afirmó el presidente.

“El fútbol, así como tiene algo de maravilloso y que yo soy un decidido seguidor de ese deporte, también tiene lo otro. Y es que son intereses muy duros, muy complicados y que, hasta ahora y tiene que seguir siendo así, es un asunto que tienen que resolver entre los privados”, dijo después.

“En este momento tan particular lo mejor que puede hacer el estado es que los privados lo resuelvan y asegurar transparencia y el acceso más amplio posible de la ciudadanía al producto”, agregó.

El sábado, en declaraciones a El Observador, el vicepresidente de Antel Pablo Álvarez dijo que la empresa “tiene que empujar para tener” los derechos en Antel TV. “Quisiera tenerlo con exclusividad”, acotó.

Sobre esto fue consultado Carolina Cosse, presidenta en ejercicio de la República y expresidente de Antel, quien aseguró ante los medios que apoya “totalmente” la iniciativa de Álvarez. “Antel se enfrenta ahora a un nuevo escenario de competencia, que, probablemente, será más duro. Ya nadie discute la necesidad de acompañar los productos de telecomunicaciones con contenido, y el deporte es muy importante. Me parecería muy bueno”, señaló.

“Cuando logramos que Antel tuviera la aplicación de los mundiales, no solo se hizo porque nos gustaba el fútbol, se hizo porque eso iba acompañado de una estrategia comercial para aumentar sustantivamente los contratos, y acá es lo mismo. No digo que Antel tenga que tener la exclusividad en eso, pero me parece muy interesante que el vicepresidente de Antel lo esté marcando porque es una línea que hay que estudiar con cuidado”, apuntó.