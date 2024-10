Orsi por acusación de Ojeda de fake news: “Que haga lo que quiera, estamos en campaña”

Elecciones 2024

Tras la acusación realizada por el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, contra el Frente Amplio, y en particular el comando de Yamandú Orsi, el jefe de campaña, Alejandro Sánchez, negó lo expresado por el abogado penalista.

En diálogo con el diario El País, Sánchez dijo que Ojeda “miente descaradamente”. “Está desesperado y juega al límite hace rato”, afirmó el senador.

Otra fuente política cercana al candidato frenteamplista fue en la misma línea que Sánchez. Descartó lo denunciado por Ojeda y cuestionó la aparición del colorado en Santo y Seña junto a la imagen generada con inteligencia artificial de Orsi.

De todas formas, por ahora desde el comando de Orsi —acudió esta noche al Estadio Centenario a ver el partido de Uruguay por Eliminatorias—prefirieron no salir a desmentir de forma pública la acusación del colorado. Sin embargo, el candidato a presidente sí se expresó brevemente en las puertas del Estadio Centenario.

“Tiene todo el derecho del mundo a reclamar. No tengo ni idea, pero no se puede hacer campaña sucia. Ninguno puede hacer campaña sucia. Tiene razón, si hay campaña sucia la tiene que combatir. Tengo una opinión clarísima. No se puede hacer eso. Yo he visto hacer cosas muy feas. Que haga lo que quiera, estamos en campaña”, afirmó Orsi sobre la acusación del colorado.

Ojeda apuntó este martes contra Orsi y un asesor argentino Mario Riorda por presuntamente estar detrás de “una campaña sucia y de fake news” contra el colorado.

“Denuncio públicamente una campaña sucia y de fake news por parte de Yamandú Orsi contra mí. Están gastando miles de dólares para enchastrarme y ensuciar la campaña. Es un acto de cobardía, no debate, pero su asesor, Mario Riorda, inunda las redes de campaña sucia y fake news contra mí”, escribió Ojeda en su perfil de X.

De acuerdo con lo que afirmó el abogado en el posteo, según su parecer el objetivo del comando de campaña de Orsi con este y otros videos es “evitar a toda costa” que pase “al balotaje”.

La publicación de Ojeda surgió tras la difusión de un video que aparece como publicitado en redes sociales que muestra las fotos de una mujer rubia con las manos llenas de sangre y envuelta en un leopardo muerto.

“Es la novia de Andrés Ojeda”, se lee en el spot de 41 segundos de duración. Y, tras esto, dice: “Es parte de los clubes de caza más salvajes del mundo”. “El marketing más irresponsable de todo Uruguay”, concluye sobre el video de campaña con mascotas que lanzó días atrás el candidato.

Consultado por Montevideo Portal sobre si la joven que aparece en el video es su novia, Ojeda afirmó no tener pareja.

Denuncio públicamente una campaña sucia y de fakenews por parte de @OrsiYamandu contra mi.

Están gastando miles de dólares para enchastrarme y ensuciar la campaña.

