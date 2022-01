Orsi planteó dejar de lado "el barro" tras polémica por topeo de Tasa de Servicios

Política

El Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, compareció ante la Junta Departamental a raíz de su decisión de topear el aumento de la Tasa de Servicios. En la reunión el jerarca planteó dejar de lado "el barro" y fomentar un "clima de tranquilidad".

“A veces cuesta entrar en ese clima de tranquilidad para el análisis y de no entreverar ruidos que son para otros momentos, que son los momentos electorales, pero me hago cargo de lo que digo y a veces sé que yo soy responsable también de entrar en eso, si pudiéramos lograr dejar en una cajita los temas que son estructurales de Canelones y que convendría darle una vueltita más sería un logro. Hay que hacer algún esfuerzo”, aseveró Orsi al cerrar su intervención, tras responder con su equipo las preguntas que le formularon los ediles de la oposición.

El edil asistió acompañado del secretario general de la comuna, Francisco Legnani, la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez y el director de Desarollo Ambiental, Leonardo Herou.

El jerarca anunció el pasado martes una revisión de los valores que dispararon un gran aumento de la Tasa de Servicios —destinada a solventar la recolección de residuos y los temas ambientales— en padrones ubicados principalmente en Ciudad de la Costa.

Las críticas de “vecinos”, de la interna del propio Frente Amplio y de la oposición departamental fueron los motivos esgrimidos por Orsi para modificar la idea original de los importes a cobrar por la Tasa en las zonas aludidas.

El martes 18, en un video difundido en sus redes sociales y en una rueda de prensa el jefe comunal recordó que el mensaje presupuestal enviado a la Junta Departamental en mayo del 2021, y que entró en vigencia este mes, incluyó la iniciativa de un aumento en la Tasa de Servicios que se destina a la gestión de los residuos en Canelones.

Les comparto un mensaje sobre la Tasa de Servicios que se destina a la gestión de residuos en Canelones. pic.twitter.com/BgyXZWV5VB — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) January 18, 2022

En el video, el jerarca planteó que hacía más de 20 años que no se aumentaba ese valor y especificó que actualizarlo permitiría a la intendencia de Canelones "seguir mejorando y modernizando la recolección de la basura"

“Coincidimos con lo establecido en el Plan Nacional de Gestión de Residuos presentado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Allí se establece, como línea de acción, en la página 527, el fortalecimiento y desarrollo de los instrumentos económicos para la gestión, considerando las tasas como un elemento fundamental. Por esta razón consideramos imprescindible esta actualización de los valores”, señaló el jerarca de Canelones.

Durante su intervención Orsi insistió en la responsabilidad que le cabe a los ediles y a él mismo para dar cuenta de sus actos ante ellos.

“Por supuesto que estoy abierto a reunirme con los actores de carácter nacional, al contrario, me enaltece, pero son ustedes los ediles, los que están en la primera línea de análisis, debate, de las cosas que ocurren porque son la otra pata del gobierno departamental, en un tema que tiene sus bemoles desde el punto de vista político. Nadie gana una campaña desde el punto de vista electoral diciendo que va a subir impuestos. Nunca, no existe; al contrario. Solemos instalarnos diciendo vamos a bajar todo y cuando las cosas pasan, cuando hay aumentos, salimos. Cuando baja el salario real nosotros que estamos en la oposición, salimos a criticar al gobierno o cuando suben las tarifas porque esas son casi las reglas de juego, a nadie nos debe extrañar. Cuando el IRPF tiene los cambios que tiene, salimos y cuando suben las tasas en Canelones los sectores políticos salen a plantear que no es conveniente y a veces salimos nosotros mismos de nuestra propia fuerza. Y está bien, eso no me sorprende, no me llama la atención. Es lo que tiene que pasar. Por un lado, son las reglas de juego, pero por el otro es nuestro deber”, remarcó.

Además recordó que en Canelones funciona el Tribunal de Revisión Tributaria un organismo creado para atender situaciones particulares de contribuyente que bajo declaración jurada dan cuenta de sus dificultades para pagar los tributos. La Junta Departamental decide si otorga o no el beneficio caso a caso.