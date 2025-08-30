Orsi perdió primer puesto de ránking de presidentes: ¿quién es el ministro mejor valorado?

Política

Montevideo Portal

La encuestadora CB Consultores divulgó en las últimas horas los resultados de su ránking de presidentes, que evalúa la valoración de los mandatarios de los 10 países de América del Sur, así como la opinión de las distintas ciudadanías sobre sus ministros de Estado.

En el anterior trabajo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, se había quedado con el primer lugar, ya que había obtenido una valoración positiva de 50,3%. Sin embargo, en el mes de agosto bajó al segundo lugar debido a una baja hasta 48,9% y una opinión negativa de 49,4%.

Quien se quedó con la cima del ránking de agosto fue el presidente brasileño, Luíz Inácio Lula da Silva, con un 49,2%. A pesar de que su valoración positiva también disminuyó, fue de menos de un punto porcentual.

Los cinco primeros lugares los completan Daniel Noboa, presidente de Ecuador, quien tiene una imagen positiva de 46,8%, Javier Milei, mandatario argentino, quien se posicionó con un 46,1% de opinión favorable, y Gabriel Boric, presidente de Chile, quien alcanzó el quinto puesto con un 43,8% de aprobación.

En cuanto a los ministros uruguayos, quien tiene una mejor valoración es Gabriel Oddone. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas posee un 63,2% de imagen positiva frente a un 24,2% de imagen negativa y un 12,6% de desconocimiento.

La segunda en la lista es la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien alcanzó una valoración positiva de 57,8%. El top-5 lo completan el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía (42,7%), el canciller Mario Lubetkin (40,7%) y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry (39,9%).

Aquellos jerarcas con mayor imagen negativa son Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social (51,5%), Carlos Negro, ministro del Interior (47,7%) y Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social (42,9%).

Montevideo Portal