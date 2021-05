Orsi: nuevos vacunatorios en Canelones “van a ser clave para salir del último puesto”

Política

Nuevos vacunatorios comenzarán a funcionar el próximo jueves 13 de mayo en el departamento de Canelones. Los mismos estarán ubicados en Atlántida, Barros Blancos, Las Piedras, 18 de Mayo y Toledo.

Este jueves se abren los vacunatorios de Barros Blancos, Toledo, 18 de Mayo y Las Piedras, mientras que el lunes 17 de mayo el de Atlántida. La semana que viene el departamento tendrá 20 centros de inoculación.

Cabe recordar que Canelones es el departamento con menor porcentaje de población vacunada con la primera dosis (24,35%), seguido de Salto (28,60%) y Montevideo (35,12%).

"Lo único que me importa es que los canarios se vacunen", dijo a Montevideo Portal el intendente Yamandú Orsi, que había hecho énfasis en sumar más puestos y que la intendencia canaria forme parte de la planificación en cuanto a la logística del plan de vacunación.

"Pasamos de cinco vacunatorios a una veintena ahora. Ocurrieron muchas cosas en el medio y he dicho y digo que los canarios no nos resignamos a estar en el fondo del pelotón de los vacunados. Lo digo y lo sostengo pero naturalmente, satisfecho con tener 20 vacunatorios y mejor aún si llegamos a tener uno en cada uno de nuestros 30 municipios", agregó.

Orsi dijo que "no tiene goyete" que los canarios tengan "que recorrer 20 kilómetros, como ocurría, para ejercer su derecho a estar vacunados".

"Lo que si digo es que me molesta sobremanera vestirme con ropa ajena; no lo hago y me molesta cuando otros lo hacen. Cuando considero que algo no está bien lo digo y cuando entiendo que está bien vale el destaque. Y por eso vaya mi reconocimiento al ministro (Daniel) Salinas que se puso contacto con nuestros compañeros de la intendencia y nos contó de estos gratos avances", aseguró el intendente canario.

"Está de más decir que en estos días se ha articulado mucho con el Ministerio de Salud Pública y hemos tenido la buena de parte del ministro Salinas de una cantidad de vacunatorios que van a ser la clave para salir de este último puesto que tiene Canelones y vamos a ponernos a tiro con el resto del país, y vamos a salir rápido rumbo a ese porcentaje meta que son el 70%", concluyó