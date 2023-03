Orsi le cobró a Lacalle “que perdió la oportunidad de escuchar” a intendentes por sequía

Política

“El presidente no puede jamás perder la oportunidad de pasar aunque sea a saludar”, dijo el frenteamplista sobre reunión en Expoactiva.

El intendente de Canelones, el frenteamplista Yamandú Orsi, cuestionó este miércoles al presidente Luis Lacalle Pou por no haber participado de la reunión del Congreso de Intendentes que tuvo lugar el martes en el predio de la Expoactiva.

El frenteamplista apuntó a que el mandatario asistió para el lanzamiento de la feria agroindustrial pero “se perdió la oportunidad de escuchar a los intendentes, porque no pasó por el Congreso de Intendentes”.

En su reclamo, Orsi puso especial énfasis en que la instancia fue una puesta en común de los gobiernos departamentales sobre la sequía que azota al sector productivo, según dijo en su columna semanal en radio Cw41 de San José.

“El presidente no puede perder jamás la oportunidad de pasar aunque sea a saludar al Congreso. Y lo que pasó fue que todos salimos como corriendo porque había llegado el presidente. Repito, en la situación en la que estamos son cosas que no nos pueden pasar. Si bien no es grave, qué buena señal hubiese sido que todos juntos con el presidente hubiéramos reflexionado sobre el tema de hoy, que de verdad como dijo el ministro es casi una catástrofe”, dijo Orsi.

El intendente canario reconoció que si bien estuvo en el encuentro el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, de su parte hubiera esperado la presencia del mandatario.

“Yo no suelo hablar de estas, pero soy muy hincha del Congreso de Intendentes, de los gobiernos departamentales, y (Lacalle Pou) perdió una oportunidad maravillosa de escuchar lo que teníamos todos nosotros para decir, que era transmitir las experiencias locales”, afirmó en un pasaje anterior de su columna.

“Al contrario, lo que pasó fue que se disolvió el Congreso casi de manera abrupta porque el presidente había llegado unos minutos antes. Creo que ahí la desinteligencia del protocolo, o no sé quién, hizo que nos perdiéramos una oportunidad maravillosa de que el presidente esté en el Congreso de Intendentes para hablar de estas cosas que son importantes”, remarcó.

La Expoactiva es un encuentro anual organizado por la Asociación Rural de Soriano que se realiza en el kilómetro 255 de la ruta 2. En esta ocasión reunirá hasta el sábado 18 a unos 350 expositores de diversas nacionalidades y es considerada la muestra agroindustrial más grande de Uruguay.

“Exagerar el tema del récord”

Orsi volvió este miércoles a referirse a Lacalle en una rueda de prensa donde cuestionó que el gobierno utilice d forma recurrente el concepto “de récord”.

“A veces tiene el problema el presidente de exagerar con el tema del récord. Pueden pasar buenas cosas, o pueden haber buenas decisiones tomadas, pero cuando se le incorpora el concepto de récord está cayendo en la comparación. Sin quererlo, o queriendo. A veces pueden ser cosas bien recibidas, pero se complican por eso. Hay algunos que sin dudas no son récord y por otro lado es demasiado arriesgado decir que se cumplió con todos los compromisos asumidos”, dijo el intendente de Canelones, luego de asistir al almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), donde expuso Lacalle Pou.

El intendente dijo que hay una “brecha grande” entre lo prometido y la rebaja salarial ocurrida, así como la promesa de 50.000 nuevas viviendas.

