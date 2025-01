Orsi: las dos lecturas del penal para Nacional y un gabinete “escorado al Parque Central”

Locales

El presidente electo Yamandú Orsi fue el primer entrevistado de La mañana del fútbol, el nuevo programa de Federico Buysan en El Espectador Deportes. El frenteamplista, hincha de Peñarol, opinó sobre el clásico en el que Nacional triunfó en la Supercopa Uruguaya, analizó la situación del penal a favor de los tricolores, y también contó algunas particularidades sobre la conformación de su gabinete en lo que hace a equipos de fútbol.

“Te confieso que me salió un equipo muy escorado hacia el Parque Central”, le dijo Orsi a Buysan. “Ministros y equipo, todo; muy escorado. El ministro de Economía, por ejemplo. Aparte hablamos de fútbol y alguna broma siempre te cae”, agregó en alusión a Gabriel Oddone, fanático de Nacional.

El presidente electo fue consultado sobre el penal cobrado a favor de Nacional, por la mano del aurinegro Rodrigo Pérez. “Lo que pasa que en esto ser objetivo es complicado para los que somos hinchas”, comenzó el frenteamplista. “Son de esas jugadas que a veces se cobran y otras no se cobran. Cualquiera de las dos cosas que pasen, está bien. Le buscas la vuelta... yo que sé. Desde que existe esto del VAR, siempre están esas dos lecturas. Y yo los escucho a ustedes, a la gente que está más en el tema, que le pone un ojo más objetivo, y escuchás las dos cosas. Se puede cobrar, como no”, señaló después.

“Creo que la diferencia está que cuando antes, cuando no se usaba la tecnología para definir, capaz pasaban desapercibidas algunas cosas, o capaz algunas cosas se cobraban mal por falta de precisión. Ahora tenes ese riesgo. Como hay siempre un margen del tema de la intencionalidad, si es natural... Escuchás de todo. Pero bueno, en realidad si cerrás los ojos y analizás el balance dio el resultado que tenía que dar por lo que fue el primer tiempo de Nacional”, sumó.

El exintendente de Canelones expresó su respaldo al entrenador Diego Aguirre. En ese sentido, lamentó que el proceso de los directores técnicos sea “tan resultadista”.

“Anoche las redes, me dio por mirar y era una locura. Aparte no hay grises. Uno decía juez ladrón y el otro que decía.... no, no, es tremendo. Pienso que los dirigentes tienen que tratar de abstraerse”, dijo.

“Es como nosotros los políticos; si quienes tenemos responsabilidad de conducción del gobierno te marcan la cancha las redes, si es eso lo que te pasa, ya empezaste nublado”, añadió.

Sobre la seguridad en el fútbol, Orsi dijo que hoy por hoy “el esquema que más” lo convence es llevar adelante los clásicos en las canchas de cada club sin hinchadas visitantes.

