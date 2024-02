Política

Orsi explicó por qué no toma licencia como Cosse para las internas: “Son etapas superadas”

Montevideo Portal

El intendente de Canelones y precandidato por el Frente Amplio (FA) para las elecciones internas, Yamandú Orsi, explicó este sábado qué lo llevó a renunciar a su cargo de cara a las elecciones internas de junio de este año.

Según opinó en rueda de prensa, la licencia es “una posibilidad, lo más normal” o lo que él considera que “más se utiliza” para estas cuestiones; su homóloga de Montevideo, Carolina Cosse, también precandidata por el FA, sí pedirá licencia a su puesto para dedicarse a la campaña, por ejemplo. Sin embargo, Orsi afirmó que “pasa también por analizarse a uno mismo y decir cuál es el camino” que él va a elegir.

“No nos olvidemos que este es mi segundo periodo en la intendencia; es cierto que cuando me eligió la gente fue hasta el año 2025, y estoy saliendo un año antes. Un poco también funcionó para que no haya ningún tipo de especulación ni planes B ni C, ni oculto ni explicitado”, argumentó el jerarca comunal canario.

Así, señaló que él opta por “ir hacia la interna” de una campaña nacional. De todas formas, “pase lo que pase en junio, voy a seguir pensando en ocupar aquellos espacios que mi fuerza política me solicita que ocupe”, expresó.

“Son etapas superadas y dar vueltas a la página me llevó el camino a la renuncia”, finalizó el precandidato.

