Política

Orsi estuvo en la asunción del presidente de Bolivia y se reunió con jerarca de EE. UU.

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó de la investidura del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

El mandatario uruguayo llegó el pasado viernes en una aeronave de la Fuerza Aérea de Uruguay al Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, y fue recibido por la canciller saliente, Celinda Sosa.

“Participamos en el acto de posesión de Paz como nuevo presidente de Bolivia. Le deseamos éxitos en su gestión y trabajaremos para reforzar los lazos entre nuestros países y la región”, escribió en una publicación en Instagram el exintendente de Canelones.

Según informó Presidencia, Orsi asistió a la sesión donde Paz asumió el mando del ahora expresidente Luis Arce junto con otros representantes de la región, como sus pares de Chile, Gabriel Boric (con quien se sentó al lado y se lo vio hablando); Paraguay, Santiago Peña; Argentina, Javier Milei, y Ecuador, Daniel Noboa. También asistieron los vicepresidentes de Brasil y El Salvador, así como autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea.

A su vez, luego de llegar a Bolivia, el mandatario mantuvo un encuentro bilateral con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Montevideo Portal