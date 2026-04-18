Política

Orsi dijo que la humanidad va a “gastar más dinero en destruirse de lo que jamás” lo hizo

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, brindó este sábado un discurso en el marco de la Cumbre en Defensa de la Democracia, que se desarrolla en España.

Allí, el mandatario, que fue acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el canciller, Mario Lubetkin, aseguró: “Nos reunimos en Barcelona mientras el mundo sostiene varios conflictos armados simultáneos que el sistema internacional no ha podido resolver ni contener”.

En ese sentido, Orsi manifestó que en este 2026 “la humanidad va a gastar más dinero en destruirse de lo que jamás ha gastado en su historia”, por lo que la cumbre desarrollada este sábado no podía ignorar el contexto internacional.

Además, analizó como una “contradicción” que se realicen foros para intercambiar sobre la paz, la democracia y el desarrollo, mientras los conflictos avanzan a gran escala. “Esta contradicción es uno de los problemas que esta conversación debería resolver”, agregó.

“Los países pequeños no tenemos el lujo de la indiferencia. Cada decisión que se toma en los grandes centros de poder llega a nuestras costas sin que hayamos participado en tomarla”, dijo, en referencia a cómo impacta el contexto internacional en países como Uruguay.

“El sistema internacional no está fallando ante estos conflictos. Está respondiendo exactamente para lo que fue diseñado. Y es precisamente esto lo que tenemos que cambiar”, agregó.

Además, Orsi planteó que la defensa del multilateralismo no puede limitarse a sostener el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, sino que debe implicar una reformulación que incorpore a los actores que históricamente quedaron por fuera de los espacios de decisión. En la misma línea, advirtió que uno de los grandes vacíos del consenso actual es no reconocer el papel central de la energía en el escenario global, no solo como un tema ambiental, sino como un factor clave que atraviesa la geopolítica, el desarrollo industrial y la reconfiguración económica en curso. Según señaló, muchos de los conflictos internacionales vigentes están atravesados por disputas en torno a recursos energéticos, lo que refuerza su carácter estratégico.

Asimismo, el mandatario subrayó que el avance de la inteligencia artificial, presentada como el “gran salto productivo del siglo”, tiene un impacto energético que aún no se dimensiona plenamente, al punto de que los centros de datos requieren volúmenes de electricidad comparables a los de países enteros. En este contexto, sostuvo que el control de la energía será determinante para el dominio económico futuro y que la transición energética debe entenderse como un proceso de redistribución del poder global. También remarcó que ese proceso no puede trasladar los costos a los países que llegaron más tarde al desarrollo, y advirtió que cuestionar el consenso dominante implica riesgos concretos, ya que las decisiones tomadas en los principales centros de poder suelen tener consecuencias directas sobre las naciones más vulnerables.

Las decisiones y las consecuencias de los conflictos “la paga el productor uruguayo que exporta, la paga la familia que depende de ese empleo, la paga el ciudadano que confió en que su presidente viene a estos foros a representarlo como corresponde”, mencionó.

“Uruguay cree en el diálogo. Cree en las instituciones. Cree en la cooperación internacional como única salida viable a los problemas que ningún país puede resolver solo”, enfatizó.

“promovemos porfiadamente el diálogo entre países distintos, con gobiernos y cultura distintos, entendiendo que la interdependencia y el multilateralismo son el único camino para evitar el desastre”, sentenció.

Tras la instancia, Orsi se reunió y luego posó para una fotografía con sus homólogos de México, Claudia Sheinbaum; Colombia, Gustavo Petro, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La imagen fue compartida en Instagram por el mandatario colombiano. “¡Unidad por Latinoamérica!”, escribió el jerarca de ese país.

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