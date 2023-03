Orsi defendió a Cosse por la contratación de Lali Espósito para festival

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, defendió este miércoles que la Intendencia de Montevideo, encabezada por la frenteamplista Carolina Cosse, contrate a la artista argentina Lali Espósito para un show en la rambla, por el que la comuna pagará US$ 256.478.

“Es cierto, tenemos que ser prudentes, pero la ciudadanía no solo se merece que arreglemos las calles, que resolvamos el tema de la basura, sino también la cultura y el acceso a esos espectáculos que se nos facilite de alguna forma”, afirmó Orsi cuando fue consultado en una rueda de prensa acerca de la polémica generada por el monto de la contratación de la artista argentina.

Orsi destacó “la posibilidad de acceder a espectáculos de este nivel” y también dijo que le constaba el apoyo de espónsors “muy pesados” que serán parte del financiamiento de los shows. Asimismo, apuntó que se cobrará una entrada por un valor de $ 400.

El festival lleva vendidas hasta este miércoles 16.00 entradas y los organizadores esperan unas 50.000 personas, como informó Montevideo Portal.

Aunque las resoluciones de la comuna establecen que Espósito cobrará U$S 256.478 y Mercury, U$S 62.387, los montos en bruto incluyen IVA y el Impuesto a Renta de los No Residentes (IRNR), que serán exonerados. Ante esto, Espósito terminará cobrando U$S 185.000, dijeron fuentes municipales.

“Yo nunca escuché que nos preguntáramos cuánto cobra el Chaqueño Palavecino cuando viene al interior del país. Y yo agradezco, celebro y saludo cuando eso pasa. Me parece que el acceso a los bienes culturales, más cuando son de gran nivel… Acá vinieron los Rolling Stones, que antes no venían. El Cirque du Soleil vino, y bueno, son señales del país que creo son positivas y creo que hay que tomarlo así”, afirmó.

Repreguntado acerca de que esos shows fueron iniciativas privadas, Orsi apuntó que para esos casos el Gobierno otorgó exoneraciones tributarias “importantes”, por lo que hubo una renuncia fiscal. “Me parece buena cosa que tanto el Estado como los privados le ofrezcan a la ciudadanía el acceso a escuchar a esos artistas que de otras formas no se puede”, agregó.

Este verano, la Intendencia de Canelones promovió un festival musical denominado Canelones suena bien, donde en distintas fechas actuaron artistas como Jaime Roos, Buitres, Matías Valdez, Trueno, Pekeño 77 y Clipper.

