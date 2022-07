Orsi de vacaciones en Colonia: buseca y militancia frenteamplista en comité de base local

Política

El intendente canario dijo que él no fue quien eligió el destino y bromeó que le da “tranquilidad” porque “no está sospechado”.

Montevideo Portal

El diputado del Frente Amplio por el departamento de Colonia Nicolás Viera publicó en su cuenta de Facebook un video en el que se puede apreciar un discurso que realizó el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en un comité de base local.

Según contó Orsi en la narración, debido al comienzo de las vacaciones, debatió junto a su familia si irse de vacaciones o no. Luego de que acordaran irse, en primer lugar, acordaron visitar Carmelo para pasar el día, pero luego surgió la idea de quedarse a dormir en la ciudad.

En ese marco, recorriendo las calles y buscando algún lugar para tomar un café, se cruzó con Milca, una mujer de 84 años que le comentó sobre el encuentro de trabajo y militancia frenteamplista, que además tenía como elemento de encuentro una buseca para comer.

“Buscando un lugar donde tomar un café o algo, me encontré con Milca, de esas tantas Milcas que hay en el país. 84 me dijo que tiene, fue la pobladora de esto con su motito. Cuando ella me contaba su vida, estoy seguro de que muchos de los que venimos de otros lados conocemos otra compañera. En el comité de Salinas hay una compañera que patea todos los barrios, esa es la esencia de lo que ha sido nuestro Frente Amplio”, relató.

Luego de esa invitación, —contó Orsi— Milca le mostró el celular informándole sobre el evento y fue motivo para hacerse presente allí. Además, bromeó: “Confieso no fui yo el que elegí Rosario y eso me da la tranquilidad de que no estoy sospechado”.

“Seguimos para Carmelo un par de días, aprovechando que los gurises empiezan las vacaciones los gurises y también yo me tomé un par de días de licencia: lunes y martes”, concluyó el jefe departamental canario.

