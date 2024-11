Elecciones 2024

Orsi criticó reacciones por “pases” al FA: “La traición existe en guerra, no en política”

El miércoles, en medio de su gira de campaña hacia el balotaje del próximo 24 de noviembre, el presidenciable frenteamplista Yamandú Orsi estuvo en la ciudad de Melo y ofreció allí una rueda de prensa.

En ese contexto, la periodista local Silvia Techera lo consultó sobre las reacciones surgidas desde la coalición de gobierno luego de que algunos adherentes a esta anunciaran su apoyo al Frente Amplio. Tal fue el caso de la precandidata colorada Zaida González y del exasesor del Partido Nacional Víctor Björgan.

También en las últimas horas se hizo público el apoyo de la Agrupación Batllista Independiente de Maldonado a Yamandú Orsi.

Ante esos “pases”, algunas voces de la coalición emitieron críticas y acusaron a Orsi de “desesperación”. Entre ellos, el colorado Andrés Ojeda, quien aseguró que a Zaida González “había que googlearla” porque era una figura desconocida.

En un registro similar, el candidato nacionalista Álvaro Delgado señaló que “el candidato del Frente Amplio está desesperado por rascar la lata”, y aseguró que el resultado de ese “raspado” será nulo.

A su vez, en la red social X, el colorado Gabriel Gurméndez ironizó sobre “los 64 votos” que obtuvo la ya mencionada agrupación colorada fernandina.

El sobrino de Yamandú Orsi anuncia que esta agrupación que apoyó a Carolina Ache y sacó 64 votos en la elección interna se fue con el tío. Le hicieron el cuento.



“Tiembla Maduro!” https://t.co/nSOIi28r0P — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) November 6, 2024

“Yo no le faltaría jamás el respeto a alguien que se dedica a la política”, aseguró Orsi, y sobre los dichos de sus adversarios en ese sentido, expresó que “ojalá se retracten y no hablemos más mal de la gente”.

“Si la idea es tender puentes y llegar a acuerdos, lo peor que se puede hacer es salir a señalar con el dedo, descalificado, a tal punto que tuve que escuchar disparates como ‘a fulanito lo tuve que googlear’”, expresó Orsi, en clara alusión a los ya citados dichos de Ojeda.

“Los partidos políticos uruguayos, y sus actores y actrices, merecen ser tratados con más respeto”, aseguró el exintendente canario, y atribuyó las palabras de sus adversarios “al nerviosismo propio de la campaña”.

“A nosotros también se nos ha ido gente, y nunca se me ocurrió ni se me ocurrirá descalificar, porque si yo antes tenía el mayor de los respetos por quienes estaban en mis filas… la democracia tiene eso: la traición existe en la guerra, no en la política partidaria”, enfatizó.