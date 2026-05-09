Orsi celebró la victoria de Thomas Silva en la etapa 2 del Giro de Italia: “Uruguay nomá”

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, celebró este sábado la histórica victoria del ciclista uruguayo Thomas Silva en la segunda etapa del Giro de Italia, triunfo que además le permitirá vestir la tradicional “maglia rosa” como líder de la competencia.

“Uruguay nomá!”, escribió el mandatario en una publicación en Instagram, donde compartió un mensaje de la Secretaría Nacional del Deporte que calificó la jornada como “histórica para el deporte nacional”.

También Cancillería saludó el logro del deportista mediante un comunicado oficial. “La Cancillería de Uruguay felicita al ciclista Thomas Silva por su histórica victoria en la 2ª etapa del Giro d’Italia 2026. Por primera vez, un compatriota vestirá la Maglia Rosa, símbolo de liderazgo y orgullo para todo nuestro país. ¡Histórico, Thomas!”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El corredor del equipo XDS Astana Team se convirtió así en el primer uruguayo en liderar la clasificación general del Giro de Italia, uno de los eventos más importantes del ciclismo mundial.

Silva ganó la etapa disputada entre las ciudades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo, sobre un recorrido de 221 kilómetros. El uruguayo completó el trayecto en 5 horas, 39 minutos y 25 segundos y se impuso en el sprint final al alemán Florian Stork y al italiano Giulio Ciccone.

“En mi país ya estaban muy contentos por ser el primer uruguayo en participar en el Giro y poder regalarles una victoria es lo máximo”, declaró Silva tras la carrera.