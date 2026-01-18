Orsi celebró acuerdo de libre comercio tras 26 años de negociaciones entre UE y Mercosur

Política

El presidente Yamandú Orsi publicó un mensaje en redes sociales tras el acuerdo de libre comercio alcanzado tras 26 años de negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur.

En su cuenta de X, Orsi destacó que “en el proceso participaron varios presidentes uruguayos, de distintos partidos”.

“Me mueve la convicción, el amor por mi patria y el reconocimiento a quienes siguieron apostando por el interés nacional”, agregó.

En esta línea, el jerarca invitó “en tiempos en los que parece rendir más distanciarnos que encontrarnos”, a darle “una oportunidad a los acuerdos y al orgullo de ser uruguayos”.

Después de 26 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmaron este sábado en Asunción un acuerdo de libre comercio que dará nacimiento a una de las zonas económicas integradas más grandes del planeta, con una población conjunta de 720 millones de personas y alrededor de un 25 % del PIB mundial.

El acto, celebrado en la sede del Banco Central de Paraguay, reunió a los cancilleres del bloque suramericano —Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Rubén Ramírez (Paraguay) y Mario Lubetkin (Uruguay)— y al comisario europeo de Comercio, Maroš Šefcovic, quienes rubricaron el tratado entre aplausos de cientos de invitados.

Estuvieron presentes también las máximas autoridades de la UE: Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo. En representación del Mercosur participaron tres de sus cuatro presidentes: Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay). El único ausente fue Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), quien canceló su asistencia por razones protocolares de último momento.

Nuevos mercados y tensiones

El acuerdo prevé la eliminación gradual de aranceles para cerca del 90 % del comercio bilateral, en una apuesta estratégica por la integración en un escenario global marcado por el proteccionismo, la incertidumbre geopolítica y la competencia tecnológica.

Entre los sectores más beneficiados se encuentra el agroexportador del Mercosur, con mejoras de acceso a los mercados europeos para productos agrícolas, carnes y materias primas. Del lado europeo, se abren puertas históricamente cerradas para bienes industriales como maquinaria, autos y productos farmacéuticos.

No obstante, el acuerdo no está exento de resistencias. En Europa, gremios rurales han protestado con fuerza, alegando que la competencia con productos suramericanos —más baratos y sujetos a estándares ambientales menos exigentes— pone en riesgo la viabilidad del campo europeo. Algunos parlamentos nacionales podrían oponerse a la ratificación por estas mismas razones.

En respuesta, el texto firmado incluye cláusulas de salvaguardia que permiten suspender beneficios en caso de alteraciones graves en los volúmenes de comercio o los precios.

El contexto

Este paso decisivo ocurre en un contexto internacional volátil: el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la creciente dependencia de China, las guerras en Ucrania y Medio Oriente, y la amenaza del aislacionismo económico generaron un impulso político inédito para destrabar los puntos pendientes.

Aunque se alcanzó un acuerdo político en 2019, recién en diciembre de 2024 se cerró el texto definitivo. Desde entonces, las partes aceleraron los trámites técnicos y diplomáticos para lograr esta firma.

La entrada en vigor del acuerdo aún dependerá de su ratificación parlamentaria tanto en Europa como en Sudamérica. Sin embargo, algunos gobiernos —como el brasileño— ya adelantaron que podrían comenzar a aplicar medidas provisionales a partir del segundo semestre de 2026.

Impacto para América Latina

El tratado representa un punto de inflexión para el Mercosur, que desde hace años busca modernizar su estructura y diversificar socios. También coloca a la región ante un nuevo desafío: adaptarse a estándares más exigentes, desde trazabilidad ambiental hasta propiedad intelectual, sin perder competitividad.

En América Latina, donde la diplomacia comercial ha estado históricamente fragmentada, este acuerdo abre interrogantes: ¿podrá replicarse una agenda común en otras negociaciones multilaterales? ¿Cómo afectará a países que no integran el Mercosur, como Chile, Colombia o México?

A nivel interno, el bloque suramericano deberá enfrentar debates sobre asimetrías productivas y los mecanismos de compensación entre sus miembros, para evitar que los beneficios se concentren en los sectores más preparados.

Una nueva etapa, con oportunidades y tensiones

El acuerdo Mercosur–UE marca un cambio de era para las relaciones birregionales, pero también impone una hoja de ruta compleja para los próximos años: adaptación normativa, competitividad, sostenibilidad y soberanía alimentaria serán parte del nuevo léxico político-comercial.

