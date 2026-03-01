Política

Orsi celebra su primer año de gobierno con un mensaje de unidad y llamado a cuidar Uruguay

El presidente de la República, Yamandú Orsi, publicó este domingo un mensaje en sus redes sociales al cumplirse un año de su gobierno, en el que resaltó la identidad del país y reafirmó su compromiso con la construcción de un Uruguay inclusivo.

“Un año de gobierno. Uruguay no es solo un país: es una forma de ser. Cuidarlo es mi deber más profundo”, escribió el mandatario en su cuenta oficial.

En el mismo posteo, Orsi hizo referencia al contexto internacional y a los desafíos actuales: “Y mientras el mundo cambia y se agita, nosotros seguiremos construyendo, día a día, este Uruguay tranquilo que nos incluya a todos”.