Orsi apuntó a Lacalle por Tasa de Inflamables: “Acá se está jugando a la política”

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió este martes a la polémica en torno a la Tasa de Inflamables que promueve la comuna capitalina. El jerarca canario respondió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien este lunes se refirió a la medida como “un impuesto traído de los pelos” y “un disparate”.

En tal sentido, Orsi criticó que el gobierno salga al cruce de “una señal que da un gobierno departamental para no desarmarse desde el punto de vista presupuestal”. “Aparte”, añadió, en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro, “si sale del presidente en primera línea es una señal política muy potente”, disparó.

A entender del intendente canario, “están decidiendo algunas cosas” desde Presidencia. “Acá se está jugando a la política”, increpó.

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, también respondió a Lacalle Pou este martes: “A mí me gustaría que el presidente estuviera tan preocupado por bajar los impuestos como está por el tema de la Tasa de Inflamables. Yo me pregunto si este presidente no sabe que le subió dos puntos de IVA a la población apenas asumió”, manifestó la intendenta.

