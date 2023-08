Orsi anunció que después del Congreso del FA renunciará a Intendencia para hacer campaña

Política

El intendente de Canelones y precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, dijo este martes en una rueda de prensa que renunciará a su cargo en el gobierno departamental en diciembre, tras el Congreso del Frente Amplio, instancia de la fuerza política que formalmente aprueba las postulaciones.

Orsi remarcó que no existe impedimento constitucional de ser precandidato y cumplir el rol de intendente al mismo tiempo, pero explicó que de todos modos tiene resuelto dejar el cargo.

“Llegado el momento y cuando el Frente resuelva, daremos un paso al costado. Lo primero a aclarar es que hubo una interna en el período anterior donde un intendente [por Daniel Martínez] nunca renunció. Y fue precandidato hasta el final. No digo que lo vayamos a hacer, pero legalmente no hay impedimento. Lo vamos a hacer por supuesto ni bien el Frente resuelva”, dijo.

Repreguntado, Orsi ubicó esa fecha “después de diciembre”, que es la fecha prevista para el Congreso en que el Frente Amplio aprueba orgánicamente las precandidaturas y su programa.

El frenteamplista realizó las declaraciones luego de exponer durante un desayuno organizado por Somos Uruguay sobre las oportunidades de inversión en Canelones.

El precandidato también fue consultado sobre si percibía casos de corrupción en el gobierno. En su respuesta, aludió al caso del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, y también afirmó que, desde su punto de vista, la falta de “transparencia” es “el principal pecado que tiene hoy este gobierno”.

“Hay casos [de corrupción], por supuesto. Si en la Torre Ejecutiva no estamos hablando del gobierno, no sé de qué estamos hablando. Por lo tanto comparto la idea de que hay casos de corrupción. Para la corrupción no hay vacuna. Lo que tiene que haber es responsabilidad, transparencia, y yo creo que ese es el principal pecado que tiene hoy este gobierno”, dijo Orsi ante los medios.

“Veía en los accesos a la información pública y me asusta el silencio de la Presidencia de la República y de algunos ministerios. Cuando esas cosas empiezan a pasar, empieza la desconfianza. Capaz que hay cosas que no son tan graves pero la gente tiene todo el derecho a sospechar porque no hay transparencia. Entonces, la transparencia no sé si es la vacuna, pero por lo menos es un antídoto”, añadió.

Orsi además se refirió al incremento de tarifas resuelto para el puerto de Montevideo por Terminal Cuenca del Plata, la empresa que es 80% propiedad de Katoen Natie y 20% de la Administración Nacional de Puertos. Este aumento generó críticas de distintas gremiales empresariales.

El precandidato sostuvo que “hay que pensar una gobernanza distinta del puerto” y “conversar con los actores para cambiar las reglas de juego”. “Hay que ser cautos y ser prudentes. Se tomaron decisiones que nos perjudican y hay que ver cómo ahora corregimos”, afirmó.

