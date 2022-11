Orsi: “Podemos tener mucha utopía, pero la gente tiene necesidades del ahora”

Política

Con la presencia de la exvicepresidenta Lucía Topolansky, el Movimiento de Participación Popular (MPP) realizó este domingo una mateada en el Parque Rodó, acto en el que hicieron uso de la palabra además de la exsenadora, el senador Daniel Caggiani, la senadora Sandra Lazo y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Sobre la potencial precandidatura presidencial del jerarca canario, Topolansky manifestó su apoyo a Orsi al igual que ya lo hizo el expresidente José Mujica.

“Orsi es nuestro candidato. Tiene una experiencia de administración y es un compañero joven. Relativamente joven para lo que es Uruguay. Es profesor de historia, que es muy importante porque eso ayuda en la política. Creo que es un candidato interesante que le podemos plantear al país. Pero habrá una elección interna”, expresó Topolansky, que descartó además ser candidata para algún cargo electivo en las elecciones de 2024.

En diálogo con la prensa, la exsenadora dijo también sobre el Frente Amplio que “durante los 15 años de gobierno se había distanciado”.

Reivindicación del sector

Por su parte, Orsi reivindicó su pertenencia al MPP y dijo que el sector “fue pilar fundamental en los tres períodos de gobierno del Frente Amplio”.

“No nos olvidemos que a pesar de ser una fuerza política con un caudal electoral importante, con cantidad de diputados y senadores importante, jamás se tuvo el perfilismo para trancar o poner un palo en la rueda en lo que fue nuestro gobierno”, comenzó Orsi su discurso, en alusión a su pertenencia al MPP y a la lista 609.

A su vez, el intendente canario destacó la “amplitud” del sector, pero rápidamente se preguntó sobre lo que “hay que hacer para volver al gobierno”.

“Lo primero es entender a nuestra gente. Y cuando digo nuestra, me refiero no solo a los que nos votaron. Fundamentalmente a aquellos otros a quienes de repente no entendemos. Por supuesto que no compartimos su posición, pero lo fundamental es que a veces no logramos entender que es lo que está pasando. Para mantener un intercambio con esa gente que no nos acompaña o que dejó de hacerlo lo primero es hacer silencio y escuchar. Escuchar y tratar de entender, para después sí plantear lo que pensamos”, dijo Orsi.

Y agregó: “De repente capaz que sí, que tenemos razón. Pero aquel que no te acompañó o te dejó de acompañar difícil que vuelva a hacerlo si lo primero que le decís es: ‘Jódete porque los votaste’. Debería hacernos reflexionar qué es lo que estaba pidiendo nuestra gente, la que dejó de acompañar y terminó votando algo que no es desconocido. Un partido político que ya estuvo en el gobierno. Evidentemente hubo cosas que no las supimos entender y debemos seguir esforzándonos por captar esa realidad”.

En esta línea, Orsi manifestó que desde el FA se suele hablar de todo lo que se hizo y las buenas cosas que pasaron “que son reales y contundentes”, pero “los tiempos que corren hacen que la ciudadanía mire para adelante”.

El intendente de Canelones reivindicó además el origen del Frente Amplio y señaló que “no hay que olvidarse que el concepto de frenteamplismo” implica “buscar una vuelta más para llegar a conectar”.

“Esa amplitud no nos debe hacer restar profundidad, que pasa por ser sincero, frontal. Y acá hay temas que no debemos eludir si queremos ser profundos: primera infancia, infancia, adolescencia, adicciones, vivienda, el trabajo que falta e inversiones de los propios uruguayos para generar esas fuentes de trabajo. Eso implica tener confianza y conversar con los nuestros. Podemos tener mucha utopía y está bien, pero la gente hoy tiene necesidades del ahora”, resumió Orsi en un discurso que duró unos 15 minutos.

“Podemos estar hablando de como se equivoca este gobiernos, que vaya que se está equivocando pero también tenemos que hablar del futuro” @OrsiYamandu pic.twitter.com/gI11FrbPAj — MPP 609 (@MPP609) November 6, 2022

