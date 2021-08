Orsi: "No se puede hablar" de ahorro y "festejar, cuando la gente tiene necesidades"

Política

Montevideo Portal

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, durante su visita a su par salteño Andrés Lima este viernes habló en una rueda de prensa refiriéndose al tema de los asentamientos y la política que busca implementar el Gobierno nacional.

"Yo ahí tengo que hacer una precisión, estoy muy de acuerdo, o por lo menos estoy de acuerdo con la preocupación y los planteos que hace el Ministerio (de Vivienda), la ministra Irene Moreira y el subsecretario Tabaré Hackenbruch, ahí venimos hablando muy bien, coordinando políticas y todo. Creo que se equivoca el Gobierno cuando distribuye recursos o cuando retacea recursos o incluso cuando desviste un santo para vestir otro, echándole mano a nada menos que al Instituto de Colonización para los asentamientos", afirmó.

"Yo creo que son momentos donde hay que invertir mucho y no al revés, no se puede hablar de que estamos ahorrando y festejar que ahorramos cuando la gente está teniendo necesidades. No estoy diciendo ninguna novedad, por eso digo, conviene hacer la aclaración, están haciendo los esfuerzos desde el Ministerio con lo que tienen, pero lo que tienen es bastante poco", manifestó Orsi.

Al ser consultado sobre su visión sobre el punto actual en el que está el gobierno, Orsi expresó que "vamos por la mitad" y que si bien pasó o "está pasando" la etapa de la crisis sanitaria, aun "queda un tendal de situaciones complejas".

"A mí lo que me preocupa hoy es el empleo básicamente, que no se le ve, yo no veo propuestas contundentes, más allá de los jornales solidarios que fueron bienvenidos pero no es empleo genuino que te asegure a mediano y largo plazo reactivación de la economía. Yo no veo, me gusta ser optimista, pero me está costando porque no veo señales de inversión, no veo señales de ideas nuevas, más allá de 'estamos ahorrando, ¡qué bárbaro!', 'tenemos que achicar el estado, ¡que bárbaro!'. Me parece que es el camino totalmente opuesto, son posiciones, yo con mucha firmeza, pero también con mucho respeto, considero que se están equivocando", sostuvo el líder frenteamplista.

Reformas educativas de ayer y hoy

En referencia a las reformas que han planteado las autoridades de la ANEP sobre la educación, el político se mostró escéptico sobre las medidas. "Yo vengo de la educación, soy docente, soy crítico del estado de la educación, tiene que haber cambio, profundo. Hay datos que son incontrastables, la deserción en secundaria no reconocer eso y que tiene que haber un cambio sin duda. Ahora, el tema es el cómo", expresó.

"Yo vengo de una experiencia, fui docente en la época donde se intentó hacer una reforma, la famosa reforma de (Germán) Rama, donde la forma se comió al contenido. Lo que decía la reforma y todo, paso a un segundo plano, el tema fue la forma como se quiso hacer. Pensar que se puede reformar la educación sin considerar a los que viven, los que trabajan en la educación, considerar, no estoy hablando de cogobierno, pero los docentes tienen cosas para decir", dijo, añadiendo que considera que lo que sucede es que hay una situación donde se dice "lo hacemos asi, si te gusta bien y si no, mala suerte" y que "eso te condena al fracaso por más buena idea que tengas".

La interna del Frente

El jerarca se refirió a la política del Frente Amplio de apuntar su mirada al interior del país, dando como ejemplo la reunión de este sábado de la Mesa Política del partido en la ciudad de Durazno. "El Frente va a salir con todo, como organización política a tener reuniones afuera, o sea, lo que se hace normalmente en Montevideo, creo que entendiendo el mensaje de la ciudadanía, del interior fundamentalmente, empezar a tener contacto con la realidad del interior y con los compañeros y compañeras que están en el interior, que no tengo duda que se han sentido en estos años, bastante poco atendidos por la fuerza política".

Dijo que en estas giras, uno de los protagonistas, será el eventual referéndum contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). "Yo creo que hoy si, para nuestra fuerza política, no sé si el principal, pero es el ineludible. Es la tarea electoral fundamental, junto con las elecciones internas y el posicionamiento de nuestra fuerza política", comentó.

Sobre las elecciones internas del FA, que tendrán lugar el próximo 5 de diciembre, dijo que "va a ser una movilización interesante" y que "tiene que ser fuerte" para "mover a todos nuestros compañeros y simpatizantes".

"Tiene que ser una elección abierta, donde haya opciones, se me ocurre que esta bueno, hay algunos nombres que están en danza, para la presidencia y eso sirve como para a la vez calentar motores para el referéndum", sostuvo.

Al ser consultado sobre si tiene hoy un nombre para el 5 de diciembre, Orsi dijo que todavía no ha decidido a quien respaldar. "Yo tenía y marché. Yo siempre estuve convencido que la persona ideal ahí es Marcos (Carámbula), pero por razones obvias y fundamentalmente de él, que tiene todo el derecho del mundo a disfrutar de sus nietos, después de tanto que ha dado, pero bueno, ya va a aparecer otro, no hay que disgustarse", concluyó.

Montevideo Portal