Orsi: “Error de nuestro gobierno el pegarse demasiado a la política exterior de Trump”

Joe Biden asumió este miércoles como nuevo presidente de Estados Unidos, convirtiéndose en el mandatario número 46 del país norteamericano.

Sobre este tema se refirió el intendente de Canelones Yamandú Orsi en su cuenta de Twitter, señalando que el gobierno de nuestro país "calculó mal" y sería bueno reconocerlo".

"Error de nuestro gobierno el pegarse demasiado a la política exterior de Trump", sostuvo Orsi en referencia al relacionamiento del actual gobierno con el gobierno saliente del exmandatario Donald Trumo.

"Retomemos el vínculo de respeto y equilibrio con el nuevo gobierno", sostuvo Orsi.

Además, saludó a la exembajadora de EEUU en Uruguay, Julissa Reynoso, que ocupará un cargo en el gobierno de Biden.

