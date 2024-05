Orsi: “Cuando lleguemos al gobierno vamos a tener la crudeza de decir todo lo que pasa”

Elecciones 2024

Yamandú Orsi, precandidato frenteamplista y exintendente de Canelones, se refirió este domingo a la situación actual sobre seguridad pública.

“No solo hay que quedarse con la crítica de la realidad que tenemos o crítica al gobierno. Tenemos la obligación de generar propuestas esperanzadoras. Tenemos un programa que es bastante exhaustivo o por lo menos es bastante abarcador”, sostuvo en rueda de prensa.

“Cuando lleguemos al gobierno vamos a tener la crudeza de decir todo lo que pasa, aunque no nos favorezca”, agregó.

El dirigente expresó “dudas” sobre cómo se “manejan” las cifras con respecto a la seguridad.

“Recuerdo que cuando se manejaban las cifras de seguridad se hablaba de que en algunas partes del país no estaban anotando todo lo que eran las denuncias. Yo no sé si es cierto, si es real o no es real”, manifestó.

Además, afirmó que lo que “rompe los ojos” hoy en día “es el nivel de violencia que tenemos, el nivel de miedo que nuestra gente tiene cuando sale y la sensación de desamparo de que el Estado no nos está cuidando”.