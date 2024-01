Orígenes de Claudio Cancelo y andanzas en la “mala vida”, hasta matar a tres personas

Judiciales

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

La familia Cancelo llegó hace unos años a Estación Floresta (Canelones) y ocupó un terreno en el que ahora hay varias casas, una al lado de la otra: “Los ranchitos”, como describen los vecinos a las viviendas.

El padre de Claudio Andrés Cancelo Román tiene alrededor de 70 años y ocupa sus días siendo cuidacoches de un supermercado de la zona. Va de mañana temprano y vuelve de noche, pasadas las 22:00 horas, cuando el movimiento baja debido a la ausencia de personas que pasan para comprar y seguir.

Uno de los hermanos del delincuente tiene un residencial de ancianos en Soca y desde hace varios años dejó Estación Floresta. Hace mucho que los vecinos no ven al hombre, según contaron a Montevideo Portal.

Entre los locales se dice que Claudio, el hombre de 35 años imputado por el triple homicidio en Tienda Yovana, llevaba “una mala vida”.

Pero muchos pensaban que solo era eso, un muchacho que no tuvo tantas oportunidades y que por determinadas razones eligió el camino del delito para obtener ingresos. Otro hermano de él también habría seguido sus mismos pasos.

De la madre de los Cancelo poco se sabe en la zona, más que llegó desde Atlántida y es ama de casa. El movimiento en la vivienda era normal: Claudio salía con su moto de llantas pintadas, iba y venía.

El presunto homicida vivía a media cuadra de Tienda Yovana y no solo conocía a las víctimas del triple crimen, sino que con su hermano eran clientes. Sabía el nombre de cada uno de los integrantes de la familia, los saludaba cada vez que pasaba y ellos estaban afuera. Nadie imaginó que él sería la persona en el centro del horrendo crimen que los destruiría.

“Todos sabíamos que había que tener cuidado con ellos, pero no más que con cualquier malandra. Un tipo que podría haber cometido algún robo, alguna rapiña, pero nada daba a entender que fuera a pasar lo que pasó”, contó Gustavo, uno de los vecinos que vive a tres cuadras de la familia Cancelo.

Un aspecto confrontativo

Martín —nombre ficticio porque prefirió reservar su identidad— contó a Montevideo Portal que solía ver en las noches a Cancelo salir en su moto y siempre le causó “mala impresión”.

“Era un hombre que te dabas cuenta de que iba para adelante, era de atraque. Tenía pinta de confrontativo y de violento”, narró el vecino de Estación Floresta.

Cuando salió de la Fiscalía el pasado domingo tras ser imputado, Cancelo se dirigió a los periodistas presentes y dijo: “No fui yo, ¿me entendiste, la concha de tu madre?”. Horas antes de la audiencia, cuando el delincuente llegó junto a la Policía, increpó: “¿Qué me filmás, la concha de tu madre?”.

En los días previos a ser capturado, el delincuente envió mensajes a la fiscal Tania Vidal y a la Justicia diciendo que no podrían capturarlo porque no estaba en el país. Los vecinos, por su parte, sabían que no era así. “Era imposible que ese tigre saliera mucho más allá de Montevideo”, consideró Martín.

El miedo latente

Tras la detención e imputación de Cancelo, los vecinos de Estación Floresta permanecen con miedo. Otro residente en la zona, aseguró que el hecho de que Cancelo esté en prisión preventiva trae algo de calma, pero deja esa “sensación de miedo, de no conocer al que tenés al lado”.

El hombre aseguró que fue “un cimbronazo” importante para Estación Floresta. “Acá siempre hubo robos a casas, pero no mucho más que eso. Matar a tres personas para robarles es increíble”, expresó.

Fuentes de la causa dijeron a Montevideo Portal que, tras intentar armar una teoría del caso, en el transcurso de la investigación primaria, se descartó que el hecho estuviera relacionado con el narcotráfico.

No surge ningún vínculo con la venta ilegal de drogas por parte de las víctimas. “Queda bastante claro que fue una rapiña que salió mal, que lo reconocieron, que se puso nervioso y mató a todos. Esos son los elementos objetivos que hay”, acotó un informante.

